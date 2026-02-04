Atalanta vs Juventus EN VIVO Hora y Canal Por Internet Cuartos de Final Coppa Italia 2025-2026

Serie A

El Atalanta BC y la Juventus se vuelven a cruzar en la Coppa Italia, esta vez en los cuartos de final, con cita el jueves por la noche en Bérgamo. Dos gigantes del calcio reciente se disputan un boleto a semifinales, donde ya esperan Lazio o Bolonia, actual campeón del torneo.

Para La Dea, la Coppa representa una cuenta pendiente. A pesar de su brillante trayectoria en los últimos años —culminada con la conquista de la Europa League—, su único título de copa nacional sigue siendo el lejano 1963. Bajo el mando de Raffaele Palladino, el Atalanta ha mostrado una versión sólida y competitiva, iniciando su camino copero con un claro 4-0 ante Génova en octavos de final.

En la Serie A, los bergamascos han ido en franco ascenso. Con 23 puntos en 12 jornadas, se mantienen en la pelea por los puestos europeos y han logrado siete porterías a cero desde la llegada de Palladino. El reciente empate sin goles ante el Como, jugando casi todo el partido con diez hombres tras la expulsión temprana de Honest Ahanor, dejó buenas sensaciones, especialmente por la actuación heroica del arquero Marco Carnesecchi.

No obstante, el calendario no da tregua. Antes de medirse al Borussia Dortmund en la Champions League, el Atalanta debe afrontar esta exigente eliminatoria, en la que su fortaleza como local —siete victorias en nueve partidos en casa con Palladino— será clave ante un rival que llega en plena reconstrucción exitosa.

La Juventus, por su parte, vive un renacer bajo la dirección de Luciano Spalletti. Muy lejos quedó el empate 1-1 de septiembre, cuando ambos clubes aún buscaban estabilidad. Desde entonces, la Vecchia Signora ha ganado identidad, confianza y resultados. En la ronda previa de la Coppa Italia, superó 2-0 al Udinese, una de las primeras muestras del nuevo proyecto.

Los bianconeri solo han perdido dos partidos en todas las competiciones con Spalletti y atraviesan un gran momento, reforzado por triunfos recientes ante Benfica y Napoli, además del contundente 4-0 sobre Parma, con un inesperado doblete del central Bremer. También ya aseguraron su presencia en la fase eliminatoria de la Champions League.

Eso sí, febrero será un mes decisivo: tras visitar Bérgamo, la Juve enfrentará a Lazio, Como, el Derbi de Italia, y la serie europea contra el Galatasaray. Un contexto exigente que obliga a gestionar esfuerzos, pero también confirma el gran nivel competitivo del equipo.

Pronóstico: Atalanta BC 0-1 Juventus

El Atalanta se ha vuelto muy difícil de batir en casa, pero la Juventus llega con una solidez defensiva notable —solo cuatro goles encajados en sus últimos doce partidos— y la experiencia suficiente para decidir una eliminatoria cerrada. Como en la final de la Coppa Italia 2024, todo apunta a que un solo gol marcará la diferencia, y la Vecchia Signora tiene los argumentos para llevarse el pase a semifinales.

Last modified: febrero 4, 2026