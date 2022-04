Athletico Paranaense vs The Strongest EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Copa Libertadores 2022

Copa Libertadores 2022

Abrimos las emociones de este jueves 14 de abril siguiendo con la jornada 2 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022, cuando el Athletico Paranaense debute en casa con la misión de llevarse su primer triunfo, pero recibirá a The Strongest que intentará salir con vida de su dura visita a la Arena da Baixada.

Hora y Canal Athletico Paranaense vs The Strongest

Sede: Arena da Baixada, Curitiba, Paraná, Brasil

Hora: 7:00 pm de Brasil y 6:00 pm de Bolivia. 3:00 pm PT / 6:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Fox Sports y Star+ en Sudamérica. beIN Sports en Estados Unidos.

Athletico Paranaense vs The Strongest en VIVO

El cuadro del Athletico Paranaense viene de un amargo debut en el Brasileirao el pasado domingo cuando visitaron al Sao Paulo siendo goleados 4-0.

El Furacao tampoco tuvo un buen debut en la Libertadores, la semana pasada, cuando visitaron al Caracas en un duelo que dominaron en términos generales, pero después de 90 minutos el marcador no se movió para un 0-0 final.

Por su parte, The Strongest ha tenido una temporada algo irregular en la Liga de Bolivia donde marchan en la tercera posición. El pasado lunes visitaron al Aurora siendo superados 1-0.

Los Tigres tuvieron un amargo debut en la Libertadores, la semana pasada, cuando recibieron al Libertad en un duelo donde Enrique Triverio los puso al frente, pero tuvieron que conformarse con un 1-1 en un duelo que dominaron totalmente.

Tanto el Athletico Paranaense como The Strongest saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de sumar su primer triunfo y dar un paso en la pelea por la clasificación, aunque todavía queda mucho camino por recorrer. En los pronósticos el Furacao es favorito, pero los Tigres intentarán salir, al menos, con el empate. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Athletico Paranaense vs The Strongest.

