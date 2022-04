Valencia vs Osasuna EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 32 Liga Española 2021-22

Liga Española 2021-2022

Gran partido tendremos este sábado 16 de marzo siguiendo con la jornada 32 de la Liga Española 2021-2022, cuando el Valencia busque aprovechar su condición de local para sumar una nueva victoria que les permita meterse de lleno en la pelea por competencias europeas, pero recibirán a un Osasuna que también saldrá con todo en su visita al Mestalla.

Hora y Canal Valencia vs Osasuna

Sede: Estadio Mestalla, Valencia, España

Hora: 6:30 pm de España. 10:30 am de Centroamérica. 11:30 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN+ en Estados Unidos. SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica.

Valencia vs Osasuna en VIVO

El cuadro del Valencia ha tenido una campaña irregular que los tiene peleando en media tabla y saben que si sueñan con competencias europeas deben cerrar con todo. Después de 31 jornadas suman 10 victorias, 12 empates y han perdido en 9 ocasiones.

Los Naranjeros vienen de un amargo empate en la jornada pasada cuando visitaron al Rayo Vallecano en un duelo que parecía ganarían con gol de Carlos Soler, sin embargo a 7 minutos del final los igualaron 1-1.

Por su parte, el Osasuna ha cumplido con un buen torneo lejos de la zona de descenso que era su principal objetivo, ahora buscarán cerrar con todo soñando con Europa. Ellos cosechan 11 victorias, 8 empates y han caído en 12 enfrentamientos.

Los Rojillos vienen de una valiosísima victoria en la jornada pasada cuando recibieron al Alavés en un duelo que parecía empatarían a cero, pero al 90+2 Ante Budimir firmó el 1-0 final.

Tanto el Valencia como el Osasuna saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria y mantener la velita encendida en carrera por boletos europeos; en la tabla general encontramos a los Naranjeros en la novena posición con 42 puntos, mientras los Rojillos son décimos con 41 unidades en LaLiga. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Valencia vs Osasuna.

Last modified: abril 15, 2022

