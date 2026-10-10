Betis vs Osasuna EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 8 LaLiga 2026-2027

LaLiga 2026-2027

¡Cita de altísimo calibre en Sevilla para defender el podio de LaLiga en el regreso de la competición! El Real Betis de Manuel Pellegrini recibe en La Cartuja a Osasuna en un choque electrizante donde ganar es el único objetivo. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Los Béticos marchan terceros con 16 puntos, mientras que los Rojillos son treceavos con 8 unidades, esperando a ver como regresan de la larga pausa por la Fecha FIFA.

El equipo verdiblanco llega en la tercera posición con 16 puntos tras igualar ante el Deportivo en su último duelo, celebrando el regreso a los entrenamientos de Marc Bartra, Troy Parrott y Ez Abde.

Por su parte, la escuadra de Osasuna desembarca necesitada de sumar tras igualar 1-1 ante el Rayo Vallecano en su último duelo.

Betis adueñará la iniciativa conectando la magia de Antony y la visión de Álvaro Fidalgo esperando que pueda tener minutos junto al Cucho Hernández arriba.

Osasuna responderá plantando un bloque defensivo rocoso para buscar de manera directa la referencia goleadora de Ante Budimir en el área.

El gran momento colectivo que vive el conjunto bético y el peso de sus variantes ofensivas terminarán marcando la diferencia en La Cartuja. Nuestro pronóstico es una trabajada victoria del Betis 2-1 sobre Osasuna. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: octubre 10, 2026