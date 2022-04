Manchester City vs Liverpool EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semifinales FA Cup 2021-2022

Premier League 2021-2022

Partidazo de poder a poder tendremos este sábado 16 de abril en las semifinales de la FA Cup 2021-2022, cuando el Manchester City busque aprovechar su condición de local para sumar la victoria que les de el boleto a la final e imponer su calidad, pero tendrán que recibir a un Liverpool que saldrá decidido a llevarse el boleto de la cancha del mítico Wembley.

Como llegan los equipos

El cuadro del Manchester City está viviendo un gran momento siendo el líder de la Premier League, mientras que el pasado miércoles empataron 0-0 en su visita al Atlético de Madrid para clasificar a las semifinales de la Champions League.

Los Citizens no tuvieron demasiados problemas en los cuartos de final de esta Copa, el pasado 20 de marzo, cuando visitaron al Southampton logrando golearlos 1-4 con anotaciones de Raheem Sterling, Kevin De Bruyne, Phil Foden y Riyad Mahrez.

Por su parte, el Liverpool está teniendo una buena temporada en la Premier League donde marchan como sublíderes, mientras que también lograron su boleto a semifinales de la Champions League el miércoles pasado empatando 3-3 ante el Benfica, pero avanzando con global 6-4.

Los Reds pasaron más problemas de los esperados en cuartos de final de la FA Cup, el pasado 20 de marzo, cuando visitaron al Nottingham Forest logrando superarlos con solitaria anotación de Diogo Jota.

Tanto el Manchester City como el Liverpool saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un golpe de autoridad rumbo a la recta final de campaña y, además, obtener el ansiado boleto a la Final de la competencia.

Estos dos equipos se vieron las caras apenas el pasado domingo en la Premier League también en el Etihad Stadium en un verdadero duelazo. Kevin De Bruyne y Gabriel Jesus pusieron al frente a los Citizens en un par de ocasiones, pero en ambas los Reds alcanzaron el empate con goles de Diogo Jota y Sadio Mané para el 2-2 final.

Hora y Canal Manchester City vs Liverpool

El juego entre Manchester City vs Liverpool se estará disputando en punto de las 3:30 pm de Reino Unido; en Estados Unidos iniciará a las 7:30 am del Pacífico y 10:30 am del Este. Otros horarios son:

Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador: 8:30 am

México, Colombia, Panamá, Perú y Ecuador: 9:30 am

Bolivia, Paraguay y Venezuela: 10:30 am

Argentina, Chile, Uruguay y Brasil: 11:30 am

La transmisión del partido Liverpool vs Manchester City en VIVO para la televisión será en exclusiva por el canal de ESPN en México, Argentina y el resto de Latinoamérica, mientras que en Estados Unidos podrán verlo por ESPN+. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambos clubes y por la página de TheFA que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final.

Manchester City vs Liverpool en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos que saldrán a «matar o morir» sabiendo que hay más que un boleto a la Final en juego, será un golpe anímico importante para el ganador rumbo a la recta final de la Premier y Champions. En los pronósticos los Reds son ligeros favoritos al haber desempeñado un fútbol más sólido a media semana, pero los Citizens saldrán con todo y para nada sería sorpresa un triunfo. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Manchester City vs Liverpool.

