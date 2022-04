Arsenal vs Manchester United EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 34 Premier League 2021-22

Premier League 2021-2022

Partidazo de poder a poder tendremos este sábado 23 de abril abriendo las emociones de la jornada 34 de la Premier League 2021-2022, cuando el Arsenal busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que les permita seguir luchando por un boleto a la Champions, pero recibirán a un Manchester United que también saldrá urgido en su visita al Emirates Stadium.

Hora y Canal Arsenal vs Manchester United

Sede: Emirates Stadium, Londres, Inglaterra

Hora: 12:30 pm de Reino Unido. 5:30 am de Centroamérica. 6:30 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 8:30 am de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 4:30 am PT / 7:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: Telemundo en Estados Unidos. ESPN en Sudamérica. SKY Sports en Inglaterra y México.

Arsenal vs Manchester United en VIVO

Por su parte, el Manchester United está teniendo una temporada complicada que los tiene rezagados de la pelea por un boleto a la Champions, por lo que se han quedado sin margen de error. En 33 duelos suman 15 victorias, 9 empates y han perdido en 9 ocasiones.

Los Red Devils vienen de un durísimo golpe el pasado martes cuando visitaron al Liverpool siendo aplastados 4-0 y dejando muchas dudas.

