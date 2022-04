Burnley vs Wolves EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 34 Premier League 2021-22

Premier League 2021-2022

Abrimos las emociones de este domingo 24 de abril en la jornada 34 de la Premier League 2021-2022, cuando el Burnley busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que los saque de la zona de descenso, pero recibirán a unos Wolves que no tienen margen de error en su visita al Turf Moor.

Hora y Canal Burnley vs Wolves

Sede: Turf Moor, Burnley, Lancashire, Inglaterra

Hora: 2:00 pm de Reino Unido. 7:00 am de Centroamérica. 8:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:00 am de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: NBC en Estados Unidos. DirecTV Sports en Sudamérica. SKY Sports en Inglaterra y México.

Burnley vs Wolves en VIVO

El cuadro del Burnley ha tenido una campaña complicada que los tiene en zona de descenso, sin embargo han venido mejorando y en casa tienen la gran oportunidad de ganar y salir de los últimos tres. En 32 duelos cosechan apenas 5 victorias, 13 empates y 14 descalabros.

Los Vinotinto y Oro vienen de una gran victoria a media semana cuando recibieron al Southampton logrando superarlos 2-0 con anotaciones de Connor Roberts y Nathan Collins.

Por su parte, los Wolves han cumplido con un buen torneo en términos generales, pero si sueñan con competencias europeas necesitarán un cierre perfecto. Ellos suman 15 victorias, 4 empates y 13 descalabros en 32 duelos.

Los Lobos no han tenido actividad desde el pasado 8 de abril cuando cayeron derrotados 1-0 en su visita al Newcastle.

Tanto el Burnley como los Wolves saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de ganar para seguir sus respectivas luchas en esta recta final de la campaña; en la tabla general encontramos a los Vinotinto y Oro en el puesto 17 con 28 puntos, mientras los Lobos, de Raúl Jiménez, son octavos con 49 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Burnley vs Wolves.

