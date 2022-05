The Strongest vs Athletico Paranaense EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 4 Copa Libertadores 2022

Copa Libertadores 2022

Abrimos las emociones de la jornada 4 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022 este martes 3 de mayo, cuando The Strongest busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que les permita seguir en carrera por la clasificación, pero tendrán que recibir a un Athletico Paranaense que saldrá a imponer su jerarquía en el Hernando Siles.

Hora y Canal The Strongest vs Athletico Paranaense

Sede: Estadio Hernando Siles, La Paz, Bolivia

Hora: 6:15 pm de Bolivia y 7:15 pm Brasil. 3:15 pm PT / 6:15 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Fox Sports y Star+ en Sudamérica. beIN Sports en Estados Unidos.

The Strongest vs Athletico Paranaense en VIVO

El cuadro de The Strongest está dominando en la Liga de Bolivia donde son líderes, aunque el pasado sábado recibieron al Real Santa Cruz en un duelo en el que Adrian Jusino los puso al frente la 57, pero tuvieron que conformarse con el 1-1 final.

Los Tigres han tenido una Libertadores irregular ya que solamente han sumado un par de empates y han perdido en una ocasión, por lo que en casa no pueden fallar. En la jornada pasada igualaron 1-1 ante el Caracas.

Por su parte, el Athletico Paranaense ha tenido una temporada complicada en el Brasileirao donde marchan en el lugar 16 con un triunfo y 3 descalabros. El pasado sábado visitaron al América-MG siendo superados 1-0.

El Furacao ha tenido una Libertadores irregular ya que en 3 duelos suman un triunfo, un empate y un partido perdido. En la jornada pasada cayeron 1-0 en su visita al Libertad, por lo que no pueden fallar.

Tanto The Strongest como el Athletico Paranaense saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en la pelea por la clasificación a la fase final. Es difícil dar un favorito ya que los Tigres suelen hacerse fuertes en su casa, pero el Furacao tiene mayor potencial y necesita ganar. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. The Strongest vs Athletico Paranaense.

