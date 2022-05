Copa Libertadores 2022

En un partido sumamente atractivo, el Boca Juniors logró vencer 1-0 al Always Ready en la jornada 4 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022 en el Hernando Siles.

El partido arrancó de manera movida, apenas a los 4 minutos Luis Vázquez sacó bombazo que exigió al arquero local, al 21 el Always Ready se quedaba cerca con un centro de Jorge Flores que Gustavo Torres sacó remate que Rossi detuvo, al 29 Eduardo Salvio sacó disparo que pasó por encima del arco, al 32 llegó la gran oportunidad para Boca Juniors con un penal que Salvio mandó al fondo para el 0-1, ambos tuvieron oportunidades, pero al descanso no había más. Para el segundo tiempo, apenas a los minutos Always Ready se quedaba cerca del empate, al 51 otra vez estuvieron cerca del 1-1, la intensidad no baja con ambos equipos buscando el arco rival, al 76 Cristian Medina sacó remate de cabeza por un costado, en la recta final los Bolivianos se fueron con todo, pero al 86 Mauricio Armero se fue expulsado sellando la derrota local.

Con esta victoria el Boca Juniors tomó un respiro al colocarse segundo del Grupo E con 6 puntos, mientras el Always Ready quedó último con 4 unidades en esta Copa Libertadores. Los Xeneizes visitarán a Tigres el sábado en la Liga Argentina. Always Ready 0-1 Boca Juniors.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Always Ready vs Boca Juniors 0-1 Copa Libertadores 2022

