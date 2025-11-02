Written by: noviembre 2, 2025 Argentina

Estudiantes vs Boca Juniors EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 14 Liga Argentina Clausura 2025

Estudiantes vs Boca Juniors

Este domingo 2 de noviembre, el fútbol argentino vivirá un partidazo: Estudiantes de La Plata recibe a Boca Juniors por la fecha 14 del Torneo Clausura Betano 2025.

El encuentro se disputará a las 16:00 horas de Argentina en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi, con arbitraje de Leandro Rey Hilfer y transmisión exclusiva de TNT Sports.

🔴 Estudiantes busca consolidar su gran momento

El Pincha llega en estado de gracia. Con 21 puntos, el equipo dirigido por Eduardo Domínguez se ubica segundo en la tabla, igualado con el líder Central Córdoba, aunque con menor diferencia de gol.

Viene de un triunfo clave en el clásico platense ante Gimnasia (2-0), con goles de Edwuin Cetré y Guido Carrillo, y acumula cuatro partidos sin conocer la derrota.

Estudiantes mantiene su invicto en casa y quiere aprovechar el impulso anímico para seguir firme entre los líderes del campeonato.

🔵 Boca Juniors quiere asaltar la cima en La Plata

El Xeneize, por su parte, ocupa el tercer puesto con 20 unidades y atraviesa un buen momento futbolístico tras vencer 3-1 a Barracas Central, con doblete de Milton Giménez y gol de Miguel Merentiel.

Los dirigidos por Diego Martínez saben que una victoria los colocaría en zona de clasificación directa a los octavos de final del torneo.

📺 Dónde ver Estudiantes vs Boca Juniors EN VIVO

El duelo podrá seguirse en vivo por TNT Sports, y quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO podrán acceder mediante el Pack Fútbol.

Todo está listo para un choque electrizante en La Plata.

