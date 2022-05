Manchester City vs Newcastle EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 36 Premier League 2021-22

Premier League 2021-2022

Gran partido nos espera este domingo 8 de mayo siguiendo con la jornada 36 de la Premier League 2021-2022, cuando el Manchester City busque aprovechar su condición de local para sumar un nuevo triunfo que les permita mantener la cima de la competencia y superar el duro golpe de media semana, pero tendrán que recibir al Newcastle que saldrá a dar la campanada en su visita al Etihad Stadium.

Hora y Canal Manchester City vs Newcastle

Sede: Etihad Stadium, Manchester, Inglaterra

Hora: 4:30 pm de Reino Unido. 9:30 am de Centroamérica. 10:30 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 7:30 am PT / 10:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: Telemundo en Estados Unidos. ESPN en Sudamérica. SKY Sports en Inglaterra y México.

Manchester City vs Newcastle en VIVO

El cuadro del Manchester City ha tenido una temporada espectacular que los tiene perfilados al título, pero saben que no hay margen de error en una competencia muy cerrada. En la jornada pasada golearon 0-4 al Leeds para colocarse con 26 victorias, 5 empates y han perdido en 3 choques.

Los Citizens vienen de un durísimo golpe a media semana en la vuelta de las semifinales de la Champions League cuando visitaron al Real Madrid en una serie que ganaban 5-3 en el global, hasta que al 90 y 90+1 Rodrygo anotó para el 5-5 que mandó el duelo a tiempos extra donde los Ingleses terminaron perdiendo 6-5 en el global en un duro fracaso para el equipo de Pep Guardiola.

Por su parte, el Newcastle ha tenido una temporada irregular peleando en media tabla y únicamente buscan cerrar de buena manera la temporada. En 35 fechas suman 11 triunfos, 10 empates y han perdido en 14 choques.

Las Urracas vienen de un amargo descalabro en la jornada pasada cuando, en casa, fueron superados 0-1 por el Liverpool rompiendo una racha de 4 triunfos seguidos.

Tanto el Manchester City como el Newcastle saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita buscar un buen cierre, aunque con objetivos distintos; en la tabla general encontramos a los Ciudadanos como líderes con 83 puntos, mientras las Urracas son décimas con 43 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Manchester City vs Newcastle.

