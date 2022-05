Villarreal vs Sevilla EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 35 Liga Española 2021-22

Liga Española 2021-2022

Partido muy atractivo tendremos este domingo 8 de mayo en la jornada 35 de la Liga Española 2021-2022, cuando el Villarreal busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que les permita acercarse a competencias europeas, pero recibirán a un Sevilla que saldrá a imponer su calidad en su visita a la Cerámica.

Hora y Canal Villarreal vs Sevilla

Sede: Estadio de la Cerámica, Villarreal, Castelló, España

Hora: 4:15 pm de España. 9:15 am de Centroamérica. 11:30 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:30 pm de Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela. 1:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN+ en Estados Unidos. DirecTV Sports en Sudamérica. SKY Sports en México y Centroamérica.

Villarreal vs Sevilla en VIVO

El cuadro del Villarreal ha tenido una campaña irregular y necesitarán cerrar con todo si quieren meterse a competencias europeas la próxima temporada. En la jornada pasada cayeron 2-1 en su visita al Alavés para colocarse con 14 victorias, 10 empates y 10 partidos perdidos.

El Submarino Amarillo viene de una agridulce eliminación de la Champions League a media semana cuando recibieron al Liverpool en un duelo en el que soñaron con la Final al irse al descanso con ventaja 2-0, con goles de Boulaye Dia y Francis Coquelin, sin embargo en el segundo tiempo los remontaron para caer 2-3 y quedar eliminados en lo que fue una participación histórica para ellos.

Por su parte, el Sevilla ha sido una de las sorpresas de la actual temporada peleando entre los líderes, aunque ya sin aspiraciones de título, por lo que únicamente buscarán amarrar su boleto a la próxima Champions. En 34 duelos suman 17 triunfos, 13 empates y apenas 4 descalabros.

Los Nervionenses, con Tecatito Corona, vienen de un amargo empate en la jornada pasada cuando recibieron al Cádiz en un choque donde Youssef En-Nesyri los puso al frente a los 7 minutos, pero tuvieron que conformarse con el 1-1.

Tanto el Villarreal como el Sevilla saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de ganar y con ello dar un gran paso en sus respectivas luchas en esta recta final; en la tabla general encontramos al Submarino Amarillo en la séptima posición con 52 puntos, mientras los Nervionenses son terceros con 64 unidades en LaLiga. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Villarreal vs Sevilla.

