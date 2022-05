Liga Española 2021-2022

El Atlético de Madrid logró una valiosísima victoria 1-0 sobre el Real Madrid en la jornada 35 de la Liga Española 2021-2022 en el Wanda Metropolitano.

El partido arrancó de mejor manera para el Atlético de Madrid ya que con un minuto Ángel Correa sacó bombazo que pasó por un lado, 7 minutos después Carrasco también se quedaba cerca, pero tras eso el duelo se mantenía cerrado, no había mucha claridad, al 38 un penal de Vallejo sobre Cunha le permitió a Yannick Carrasco poner al frente a los Colchoneros, tras eso los Merengues apretaron, pero al descanso no había más. Para el segundo tiempo el duelo se mantenía parejo con ambos equipos buscando el arco, habían algunas oportunidades, al 72 Antoine Griezmann sacó disparo que apenas paso por un lado, al 76 Carrasco sacaba remate al poste, Real Madrid intentó arriesgar en los últimos minutos, pero el empate no llegó.

Con esta victoria el Atlético de Madrid arribó a 64 puntos en la cuarta posición prácticamente amarrando su boleto a la próxima Champions League, mientras Real Madrid se quedó con 81 unidades ya como campeón de LaLiga. Los Merengues recibirán al Levante el jueves en la jornada 36. Atlético de Madrid 1-0 Real Madrid.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Atlético de Madrid vs Real Madrid 1-0 Liga Española 2021-22

Last modified: mayo 8, 2022

Etiquetas: Antoine Griezmann