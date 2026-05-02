Written by: mayo 2, 2026 Ligas Europeas

Valencia vs Atlético de Madrid EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 34 LaLiga 2025-26

Valencia vs Atlético de Madrid

¡Mestalla ruge para un histórico del fútbol español! Este sábado, el Valencia recibe al Atlético de Madrid en una jornada que promete emociones desde el arranque y aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Los Naranjeros son doceavos y de ganar se olvidarían totalmente del descenso y podrían soñar con Europa, mientras que los Colchoneros quieren amarrar su boleto a la próxima Champions League.

El equipo de Carlos Corberán llega con el ánimo a tope tras vencer al Girona y sumar dos partidos invicto; saben que hacerse fuertes en casa es vital para cerrar la temporada con dignidad. Ojo, porque el Valencia ha marcado en sus últimos cuatro juegos en casa, pero también ha concedido en los últimos tres.

Por el otro lado llegan los Colchoneros. El equipo del ‘Cholo’ Simeone viene de un desgaste brutal tras empatar 1-1 con el Arsenal en las semis de la Champions. Si bien el Atleti tiene una racha impresionante de 13 partidos seguidos marcando, su talón de Aquiles está siendo la defensa: han recibido gol en sus últimos seis encuentros. Además, fuera de casa les está costando, con dos derrotas consecutivas en sus últimas salidas. 

¿Podrá el Atleti romper su mala racha de visita o el Valencia hará valer el peso de Mestalla?

Nuestro pronóstico: El cansancio europe, las rotaciones del Atleti y el empuje de Mestalla nos darán un duelo muy nivelado. Empate 1-1. ¿Cuál es el tuyo?

Etiquetas: , , , , Last modified: mayo 2, 2026
Arsenal vs Lyon Previous Story
Lyon vs Arsenal EN VIVO Hora y Canal Por Internet Champions League Femenina 2025-26

Related Posts

Atlético de Madrid vs Athletic

Atlético de Madrid vs Athletic EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 33 LaLiga 2025-26

Written by: abril 25, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal ¡Cita de alto riesgo en el...

Read More
Getafe vs Barcelona

Getafe vs Barcelona EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 33 LaLiga 2025-26

Written by: abril 24, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal La La Liga entra en su fase más...

Read More
Betis vs Real Madrid

Betis vs Real Madrid EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 33 LaLiga 2025-26

Written by: abril 24, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal La La Liga continúa con un duelo...

Read More
Real Oviedo vs Villarreal

Real Oviedo vs Villarreal EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 32 LaLiga 2025-26

Written by: abril 22, 2026

¡El milagro de la salvación se pone a prueba en el Carlos Tartiere! Este jueves, el Real Oviedo recibe al Villarreal en una batalla donde...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *