Espanyol vs Real Madrid EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 34 LaLiga 2025-26

Ligas Europeas

¡VICTORIA MERENGUE 🔥🔥🔥!



Con doblete de Vinicius, el Real Madrid venció 2-0 al Espanyol en el RCDE Stadium para alarga su agonia.



Con este triunfo los Merengues se colocaron con 77 puntos en la segunda posición, mientras que los Periquitos son treceavos con 39 unidades.



El… pic.twitter.com/GHl0ryQozR — Fulbox (@fulboxOficial) May 3, 2026

¡Última llamada para el Real Madrid en LaLiga! Este domingo, los blancos visitan Cornella El-Prat con la obligación de ganar para mantener viva una esperanza que pende de un hilo y aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Los Merengues son segundos y prácticamente no hay manera de levantar el título, sin embargo, por orgullo, tienen que intentar alargar lo más posible la definición, mientras que los Periquitos necesitan sumar para olvidarse del tema del descenso.

El equipo de Álvaro Arbeloa llega herido tras empatar con el Betis y quedar fuera de la Champions, pero el honor del escudo les exige cerrar con dignidad antes del Clásico de la próxima semana. Si el Barcelona gana su partido el sábado, el Madrid saltará a la cancha sabiendo que solo los tres puntos alargarán una semana más la definición.

En frente, el Espanyol vive una realidad de locos. Pasaron de pelear puestos de Champions a no ganar un solo partido en todo el 2026. Suman 10 derrotas y 6 empates en lo que va del año, una racha que los tiene en el puesto 13. Sin embargo, en casa suelen ser un hueso duro y el año pasado ya le pegaron al Madrid en este estadio.

¿Podrá el Espanyol dar la sorpresa y postergar su primera victoria del año o el Real Madrid sacará la casta para seguir respirando?

Nuestro pronóstico: Un partido trabado donde el Madrid ganará sufriendo. Ganan los Merengues 1-0. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: mayo 3, 2026