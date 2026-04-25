Atlético de Madrid vs Athletic EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 33 LaLiga 2025-26

Ligas Europeas

¡Cita de alto riesgo en el Metropolitano! Este sábado, el Atlético de Madrid recibe al Athletic Club en un partido donde las prioridades están muy claras y aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Los Colchoneros son cuartos buscando amarrar cuanto antes su boleto a la próxima Champions, mientras que los Leones no tienen margen de error en la pelea por competencias europeas.

El Atleti del ‘Cholo’ Simeone está viviendo un bache importante: cuatro derrotas consecutivas, auque la realidad es que su mente está puesta totalmente en la semifinal de Champions contra el Arsenal de este miércoles. Se espera que veamos de nuevo un once alternativo, tal como sucedió ante el Elche, donde jóvenes como Obed Vargas buscarán demostrar que pueden con el paquete.

Por otro lado, llega un Athletic Club que no tiene margen de error. Tras vencer al Osasuna con gol de Gorka Guruzeta, los Leones están novenos y saben que si quieren jugar en Europa el próximo año, hoy es el día para asaltar Madrid. Van con equipo completo y toda la intención de aprovechar que el Atleti está distraído.

¿Lograrán los bilbaínos romper el cerrojo colchonero o el Atleti sacará la casta para recuperar la confianza antes de la Champions?

Nuestro pronóstico: Un partido de mucha lucha que terminará en empate. ¿Cuál es el suyo?

Last modified: abril 25, 2026