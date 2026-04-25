Written by: abril 25, 2026 Ligas Europeas

Atlético de Madrid vs Athletic EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 33 LaLiga 2025-26

Atlético de Madrid vs Athletic

¡Cita de alto riesgo en el Metropolitano! Este sábado, el Atlético de Madrid recibe al Athletic Club en un partido donde las prioridades están muy claras y aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Los Colchoneros son cuartos buscando amarrar cuanto antes su boleto a la próxima Champions, mientras que los Leones no tienen margen de error en la pelea por competencias europeas.

El Atleti del ‘Cholo’ Simeone está viviendo un bache importante: cuatro derrotas consecutivas, auque la realidad es que su mente está puesta totalmente en la semifinal de Champions contra el Arsenal de este miércoles. Se espera que veamos de nuevo un once alternativo, tal como sucedió ante el Elche, donde jóvenes como Obed Vargas buscarán demostrar que pueden con el paquete.

Por otro lado, llega un Athletic Club que no tiene margen de error. Tras vencer al Osasuna con gol de Gorka Guruzeta, los Leones están novenos y saben que si quieren jugar en Europa el próximo año, hoy es el día para asaltar Madrid. Van con equipo completo y toda la intención de aprovechar que el Atleti está distraído. 

¿Lograrán los bilbaínos romper el cerrojo colchonero o el Atleti sacará la casta para recuperar la confianza antes de la Champions?

Nuestro pronóstico: Un partido de mucha lucha que terminará en empate. ¿Cuál es el suyo?

Etiquetas: , , , , Last modified: abril 25, 2026
Newcastle vs Arsenal Previous Story
Arsenal vs Newcastle EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 34 Premier League 2025-26
Tigres vs Mazatlán Next Story
Tigres vs Mazatlán EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 17 Liga MX Clausura 2026

Related Posts

Getafe vs Barcelona

Getafe vs Barcelona EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 33 LaLiga 2025-26

Written by: abril 24, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal La La Liga entra en su fase más...

Read More
Betis vs Real Madrid

Betis vs Real Madrid EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 33 LaLiga 2025-26

Written by: abril 24, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal La La Liga continúa con un duelo...

Read More
Real Oviedo vs Villarreal

Real Oviedo vs Villarreal EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 32 LaLiga 2025-26

Written by: abril 22, 2026

¡El milagro de la salvación se pone a prueba en el Carlos Tartiere! Este jueves, el Real Oviedo recibe al Villarreal en una batalla donde...

Read More
Barcelona vs Celta

Barcelona vs Celta EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 32 LaLiga 2025-26

Written by: abril 21, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal La La Liga entra en su recta final...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *