Arsenal vs Atlético de Madrid EN VIVO Hora y Canal Por Internet Semifinales Champions League 2025-26

Copas Internacionales

¡Noche grande en Londres! El Emirates Stadium será el escenario donde Arsenal y Atlético de Madrid definirán al finalista de la UEFA Champions League rumbo a Budapest. Tras el 1-1 en la ida, la eliminatoria está completamente abierta y promete una batalla táctica de alto nivel.

Cómo llegan Arsenal y Atlético de Madrid

El equipo de Mikel Arteta atraviesa uno de sus mejores momentos de la temporada. Líderes en la Premier League, los “Gunners” han encontrado equilibrio entre intensidad, posesión y contundencia ofensiva. La gran figura del momento es Viktor Gyökeres, quien llega encendido tras firmar un doblete el fin de semana en la victoria 3-0 ante Fulham.

Además, el Arsenal presume una estadística que ilusiona a su afición: solo ha perdido uno de sus últimos 15 partidos en casa ante equipos españoles. En el Emirates, su presión alta y ritmo de juego suelen marcar la diferencia.

Por su parte, el conjunto de Diego Simeone llega con su sello característico: orden, intensidad y experiencia en noches europeas. El Atlético sabe jugar este tipo de eliminatorias y no se desespera. De hecho, el “Cholo” rotó a su equipo en liga para llegar con piernas frescas a este duelo clave.

En ataque, los rojiblancos cuentan con dos especialistas en escenarios grandes: Julián Álvarez y Antoine Griezmann, capaces de cambiar una serie con una sola jugada.

Claves tácticas del partido

Este Arsenal vs Atlético de Madrid será un choque de estilos muy marcado:

Arsenal: buscará imponer posesión, presión alta y amplitud por bandas. Su objetivo será desgastar al rival desde el inicio.

buscará imponer posesión, presión alta y amplitud por bandas. Su objetivo será desgastar al rival desde el inicio. Atlético de Madrid: apostará por un bloque compacto, cerrar espacios y explotar el contragolpe con velocidad y precisión.

El gran duelo estará en si el Arsenal logra romper el bloque defensivo del Atlético o si los de Simeone consiguen llevar el partido a su terreno: cerrado, físico y de detalles mínimos.

Historial y contexto de la eliminatoria

Aunque el Arsenal tiene números favorables en casa ante equipos españoles, el Atlético ya sabe lo que es eliminar a los londinenses en semifinales europeas. Ese antecedente añade un factor psicológico importante a la serie.

El 1-1 de la ida deja todo abierto: cualquier error puede ser definitivo y un gol puede cambiar por completo el planteamiento del partido.

Pronóstico Arsenal vs Atlético de Madrid

Sobre el papel, el momento futbolístico y la localía inclinan ligeramente la balanza hacia el Arsenal. Su capacidad ofensiva y ritmo pueden ser demasiado para un Atlético que, aunque sólido, podría sufrir si se ve obligado a perseguir el marcador.

Pronóstico: victoria del Arsenal FC por 2-1, en un partido intenso donde la presión en casa terminará marcando la diferencia.

Last modified: mayo 4, 2026