Chelsea vs Liverpool EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Final FA Cup 2021- 2022

Partidazo de poder a poder tendremos este sábado 14 de mayo en la gran final de la FA Cup 2021-2022 donde el Chelsea buscará alzarse con el trofeo y demostrar que están para competir ante cualquier rival, pero tendrán que medirse a un Liverpool que llega en un gran momento listos para llevarse el campeonato de la cancha del mítico Wembley.

Como llegan los equipos

El cuadro del Chelsea está teniendo una campaña agridulce en la Premier League donde marchan terceros ya sin nada que pelear en el cierre. El pasado miércoles visitaron al Leeds United logrando golearlos 0-3 con anotaciones de Mason Mount, Christian Pulisic y Romelu Lukaku.

Los Blues no tuvieron demasiadas complicaciones en las semifinales de la Copa, el pasado 17 de abril , cuando vencieron 2-0 al Crystal Palace con anotaciones de Ruben Loftus-Cheek y Mason Mount.

Por su parte, el Liverpool está teniendo una gran temporada donde se mantienen en carrera en la Premier League donde son segundas. El pasado martes vencieron 1-2 al Aston Villa, mientras que en la Champions League han llegado a la Final.

Los Reds tuvieron un partidazo en semifinales de esta Copa, el pasado 16 de abril, cuando lograron eliminar al Manchester City tras vencerlos 3-2 con doblete de Sadio Mané y uno más de Ibrahima Konaté.

Tanto el Chelsea como el Liverpool saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir el ansiado título, sería un gran golpe anímico de cara al cierre de temporada, uno para festejar un trofeo, mientras que el otro todavía luchando por la Premier y la Champions.

Estos dos equipos se vieron las caras por última vez apenas el pasado 27 de febrero en la gran Final de la Copa de la Liga también en Wembley. En aquel choque ninguno se hizo daño en 120 minutos para irnos a los penales donde los Reds se quedaron con la victoria 11-10 tras la falla de Kepa.

Hora y Canal Chelsea vs Liverpool

El juego entre Chelsea vs Liverpool se estará disputando en punto de las 4:45 pm de Reino Unido; en Estados Unidos iniciará a las 8:45 am del Pacífico y 11:45 am del Este. Otros horarios son:

Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador: 9:45 am

México, Colombia, Panamá, Perú y Ecuador: 10:45 am

Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela: 11:45 am

Argentina, Uruguay y Brasil: 12:45 pm

La transmisión del partido Liverpool vs Chelsea en VIVO para la televisión será en exclusiva por ESPN para Latinoamérica, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por ESPN+. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambos clubes y por la página de TheFA que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final.

Chelsea vs Liverpool en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos que saldrán con todo por el título, saben que no hay margen de error. En los pronósticos los Reds son ligeros favoritos por su mejor momento y calidad, sin embargo los Blues saldrán con sed de revancha y totalmente enfocados a este duelo. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Chelsea vs Liverpool.

Chelsea vs Liverpool EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Final FA Cup 2021- 2022

