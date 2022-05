Mallorca vs Rayo Vallecano EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 37 Liga Española 2021-22

Liga Española 2021-2022

Partidazo de «vida o muerte» tendremos este domingo 15 de mayo en la jornada 37 de la Liga Española 2021-2022, cuando el Mallorca busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que les permita dar un paso en la búsqueda de su salvación, pero tendrán que recibir a un Rayo Vallecano que querrá llevarse el botín del Son Moix.

Hora y Canal Mallorca vs Rayo Vallecano

Sede: Estadio de Son Moix, Palma, España

Hora: 7:30 pm de España. 11:30 am de Centroamérica. 12:30 pm de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 10:30 am PT / 1:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN+ en Estados Unidos. DirecTV Sports en Sudamérica. SKY Sports en México y Centroamérica.

Mallorca vs Rayo Vallecano en VIVO

El cuadro del Mallorca ha tenido una campaña muy complicada, ni la llegada de Javier Aguirre ha cambiado las cosas como hubiesen deseado, por lo que necesitarán un cierre perfecto para salvarse. Después de 36 fechas suman 8 triunfos, 9 empates y han perdido en 19 ocasiones.

Los Piratas vienen de un valiosísimo empate en la jornada pasada, a media semana, cuando visitaron al Sevilla firmando un 0-0.

Por su parte, el Rayo Vallecano ha tenido un torneo irregular que los tiene ya sin nada que pelear en esta recta final. Ellos suman 11 triunfos, 9 empates y 16 partidos perdidos.

Los Rayistas vienen de una dura derrota en la jornada de media semana cuando, en casa, fueron aplastados 1-5 por el Villarreal.

Tanto el Mallorca como el Rayo Vallecano saben de la importancia de este partido dado que ambos quieren cerrar de buena manera, aunque con objetivos distintos; en la tabla general encontramos a los Piratas en la posición 18 con 33 puntos, mientras los Rayistas son doceavos con 42 unidades en LaLiga. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Mallorca vs Rayo Vallecano.

