Betis vs Granada EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 37 Liga Española 2021-22

Intensa actividad tendremos este domingo 15 de mayo en la penúltima jornada de la Liga Española 2021-2022, cuando el Betis busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que les permita mantener la velita encendida en la lucha por la Champions, pero tendrán que recibir a Granada que querrá firmar su salvación en su visita al Benito Villamarín.

Hora y Canal Betis vs Granada

Sede: Estadio Benito Villamarín, Sevilla, España

Hora: 7:30 pm de España. 11:30 am de Centroamérica. 12:30 pm de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 10:30 am PT / 1:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN+ en Estados Unidos. DirecTV Sports en Sudamérica. SKY Sports en México y Centroamérica.

Betis vs Granada en VIVO

El cuadro del Betis ha tenido una campaña espectacular que los tiene entre los líderes, pero necesitarán un cierre perfecto y algo de suerte si quieren meterse a la próxima Champions League. Después de 36 jornadas suman 18 triunfos, 7 empates y han caído en 11 compromisos.

Los Béticos vienen de una gran victoria en la jornada de media semana cuando visitaron al Valencia logrando golearlos 0-3 con anotaciones de Willian José, Sergio Canales y Borja Iglesias.

Por su parte, el Granada ha tenido una campaña complicada que los tiene en problemas de descenso, pero están cerrando con todo y están cerca de firmar su salvación, aunque no pueden confiarse. Ellos suman 8 triunfos, 13 empates y 15 partidos perdidos.

Los Nazaríes vienen de un valiosísimo triunfo en la jornada pasada cuando recibieron al Athletic Bilbao logrando superarlos con solitaria anotación de Álex Collado en lo que fue su segundo triunfo seguido y su cuarto duelo sin derrota.

Tanto el Betis como el Granada saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en la pelea por sus objetivos en esta recta final del campeonato; en la tabla general encontramos a los Béticos, de Diego Lainez y Andrés Guardado, en el quinto puesto con 61 unidades a 5 de la zona de Champions, mientras los Nazaríes están en el lugar 16 con 4 puntos sobre la zona de descenso en LaLiga. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Betis vs Granada.

