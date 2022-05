Caracas vs The Strongest EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 5 Copa Libertadores 2022

Copa Libertadores 2022

Se abren las emociones de la jornada 5 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022 este martes 17 de mayo, con un partidazo donde Caracas buscará aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que les permita acercarse a la fase final, pero tendrán que recibir a The Strongest que intentará sumar en su visita al Olímpico de Caracas.

Hora y Canal Caracas vs The Strongest

Sede: Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela

Hora: 6:15 pm de Venezuela y Bolivia. 3:15 pm PT / 6:15 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN y Fox Sports en Sudamérica. beIN Sports en Estados Unidos.

Caracas vs The Strongest en VIVO

El cuadro de Caracas está teniendo una campaña algo irregular en la Liga de Venezuela donde marchan quintos, pero vienen de un buen triunfo el pasado viernes doblegando 1-0 a los Mineros de Guayana con solitaria anotación de Miguel Celis al 90+1.

El Avileño ha tenido una buena actuación en la Libertadores con saldo de un triunfo, par de empates y un partido perdido. En su último duelo, hace un par de semanas, lograron vencer 1-0 al Libertad con gol de Samson Olanrewaju al 51.

Por su parte, The Strongest está teniendo un buen torneo en la Liga de Bolivia donde marcha como sublíder. El pasado sábado recibieron al Guabirá teniendo que conformarse con un amargo empate 0-0.

El Tigre también ha cumplido en esta Libertadores con un triunfo, 2 empates y una derrota. En su último duelo aplastaron 5-0 al Athletico Paranaense con doblete de Enrique Triverio y anotaciones de Martín Prost, Juan Bautista y un autogol, aunque igual sabemos que cambia mucho en casa que como visitante.

Tanto el Caracas como The Strongest saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un paso casi definitivo rumbo a la fase final, no hay margen de error en esta recta final. El Avileño es ligero favorito al estar en casa, pero El Tigre intentará rescatar, al menos, el empate. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Caracas vs The Strongest.

