Pachuca vs América EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semifinales Torneo Clausura 2022

Liga MX Torneo Clausura 2022

Partidazo sumamente atractivo tendremos este domingo 22 de mayo en el cierre de las semifinales del Torneo Clausura 2022, cuando el Pachuca busque aprovechar su condición de local para sumar, al menos, el empate que les de el boleto a la Final, pero recibirán a un América que saldrá a imponer su jerarquía y grandeza en su visita al Estadio Hidalgo.

Como llegan los equipos

El cuadro del Pachuca fue el líder de la competencia y en casa ha sido imbatible durante toda la temporada, sin embargo saben que su desempeño en las últimas semanas no ha sido el mejor, por lo que necesitarán ser más sólidos si no quieren fallar en casa.

Por su parte, América está pasando por un buen momento de la mano del Tano Ortiz al sumar una larga racha sin derrota, pero saben que eso no será suficiente este domingo, no les basta con no perder para avanzar, necesitan el triunfo.

Estos dos equipos se vieron las caras en el partido de ida el pasado jueves en el Azteca. En aquel choque las Águilas dominaron claramente el primer lapso con increíbles fallas de Federico Viñas y Diego Valdés. Ya para el segundo tiempo Valdés logró abrir el marcador a los 9 minutos, sin embargo un penal al 82 le permitió a Nico Ibáñez anotar el 1-1 final.

Tanto el Pachuca como el América saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de ganar y con ello meterse a la gran final, después de la ida la serie se mantiene abierta, aunque la ventaja la tienen los Tuzos tomando en cuenta que el empate les bastaría para avanzar gracias a que quedaron en mejor posición que las Águilas durante la temporada regular.

Hora y Canal Pachuca vs América

El juego entre Pachuca vs América se estará disputando en punto de las 8:06 pm de Hidalgo y del centro de México; en Estados Unidos iniciará a las 6:06 pm del Pacífico y 9:06 pm del Este.

La transmisión del partido América vs Pachuca en VIVO para la televisión será en exclusiva por el canal de Fox Sports en México, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por TUDN. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo en las redes sociales y en la página de la LigaMX que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final. La transmisión online será por la app de Claro Sports para Latinoamérica.

Pachuca vs América en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos de gran calidad que saldrán con todo por el triunfo, no hay margen de error, el ganador avanzará y el perdedor quedará eliminado. En los pronósticos los Tuzos son favoritos por ser líderes y estar en casa, pero las Águilas tienen el potencial para pensar en el triunfo, aunque no será nada fácil. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Pachuca vs América.

