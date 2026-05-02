Atlas vs Cruz Azul EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Cuartos de Final Liga MX Clausura 2026

Liga MX Clausura 2026

¡Arranca el camino al título en el histórico Estadio Jalisco! Este sábado, el Atlas recibe al Cruz Azul en una serie de Cuartos de Final que promete ser de pronóstico reservado y aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Es un duelo que enfrenta al sexto y al tercero de la tabla, sin embargo realmente esperamos un duelo mucho más cerrado de lo que la tabla nos indicaría.

Los Rojinegros de la ‘Academia’ llegan con el ánimo por las nubes tras dar el golpe de autoridad en la última jornada venciendo al América con gol de ‘Ponchito’ González. Saben que en casa son un equipo sumamente ordenado y difícil de descifrar, y muchas de sus aspiraciones de avanzar a semifinales están en lo que puedan hacer este sábado.

Por el otro lado llega la Máquina Cementera. Tras un cierre de torneo turbulento con la salida de Larcamón, el equipo parece haber encontrado la calma con Joel Huiqui, goleando al Necaxa en el cierre de la fase regular.

El Cruz Azul fue tercero general y tiene una de las plantillas más completas del país, pero la Liguilla es un torneo aparte.

¿Podrá el esquema de Huiqui romper el cerrojo rojinegro o el Atlas sacará la casta ante su gente?

Nuestro pronóstico: Será un partido de mucho respeto, muy cerrado en el medio campo. Nos vamos con un empate 0-0. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: mayo 2, 2026