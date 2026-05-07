Pachuca vs Rayadas EN VIVO Hora y Canal Por Internet Semifinales Liga MX Femenil Clausura 2026

Written by: mayo 7, 2026 Liga MX Femenil

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Pachuca vs Rayadas

¡La Liguilla Femenil se pone al rojo vivo! Este jueves, el Estadio Hidalgo vibra con la ida de las semifinales entre las Tuzas y las Rayadas y aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Estamos ante una semifinal que luce realmente cerrada con la sublíder enfrentándose a la cuarta de la tabla, realmente no hay una clara favorita para avanzar.

Si alguien sabe de drama y garra, es el equipo de Pachuca; vienen de una remontada espectacular contra Chivas, demostrando que en casa son una auténtica pesadilla para cualquiera. Terminaron cuartas en la general, pero su fortaleza en la ‘Bella Airosa’ es su mejor argumento para pegar primero.

Pero enfrente tienen a una de las nóminas más poderosas: las Rayadas. El equipo regiomontano llega como sublíder y con una estadística que asusta a cualquiera: ¡están invictas como visitantes en todo el torneo! Tras pasarle por encima al Cruz Azul en cuartos, las dirigidas por Amandine Miquel buscan sentenciar la serie desde la ida.

¿Podrá la motivación de las Tuzas romper el invicto de visita de Monterrey o las Rayadas darán un gran paso hacia la final?

Nuestro pronóstico: Un duelo de muchas precauciones tácticas. Empate 1-1 que deja todo para decidirse en el ‘Gigante de Acero’. ¿Cuál es el suyo?

Etiquetas: , , , Last modified: mayo 7, 2026
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