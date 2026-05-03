América vs Pumas EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Cuartos de Final Liga MX Clausura 2026

Liga MX Clausura 2026

¡La Ciudad de México se divide en dos, porque hay Clásico Capitalino en la Liguilla! Este domingo a las 5 de la tarde, el Estadio Azteca abre sus puertas para el choque de ida de los Cuartos de Final entre el América y Pumas. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico

Una serie que, en el papel, parece totalmente dispareja al enfrentar al líder de la competencia contra el octavo puesto, sin embargo sabemos que en liguilla y con estos rivales nada puede darse por sentado.

Hablemos de realidades: Pumas llega como el gran favorito al título. De la mano de Efraín Juárez, el equipo universitario encontró una identidad arrolladora. Son súper líderes, le sacaron 11 puntos de ventaja al América y cerraron el torneo como la mejor ofensiva. Tienen un plantel de miedo con Keylor Navas en la portería dando seguridad absoluta, la magia de Carrasquilla y Vite en el medio campo, y los goles de Robert Morales y Juninho. Buscan romper esa sequía de títulos que arrastran desde 2011.

Pero enfrente está el América. Sí, las Águilas entraron de panzazo como octavos de la general, pero todos sabemos que en Liguilla, y más en un Clásico en el Coloso de Santa Úrsula, a este equipo nunca se le puede dar por muerto.

¿Podrá Pumas confirmar su etiqueta de favorito y dar el golpe de autoridad, o el América despertará en el momento más importante para arruinarle la fiesta a su odiado rival?

Nuestro pronóstico: Será un partido de mucho choque y emociones. América hará valer su localía para inclinar la balanza con un ajustado 2-1 que dejará todo para la vuelta en CU recordando que un empate global le daría el pase a la UNAM. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: mayo 3, 2026