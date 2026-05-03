Toluca vs Pachuca EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Cuartos de Final Liga MX Clausura 2026

Written by: mayo 3, 2026 Liga MX Clausura 2026

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Toluca vs Pachuca

¡La Liguilla no da tregua y el Infierno está listo para arder! Este domingo a las 7:15 pm, Toluca recibe al Pachuca en el primer capítulo de una serie que promete muchas emociones y aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Estamos ante la serie, que, al menos en la teoria, es la más pareja de todas al frentar al cuarto lugar ante el quinto puesto con apenas 2 puntos de diferencia.

Los Diablos Rojos llegan con una misión que parece de otro planeta: ¡el tricampeonato! Bajo el mando del ‘Turco’ Mohamed, Toluca se ha convertido en un equipo pragmático, ordenado y letal cuando tiene la oportunidad. En el Nemesio Diez, el Diablo sabe que tiene que pegar primero para manejar la vuelta con la colmillo que caracteriza a su estratega.

Pero cuidado, porque los Tuzos de Esteban Solari no vienen a ser espectadores. Pachuca terminó por encima de los escarlatas en la tabla y su fútbol es puro vértigo. Son jóvenes, son rápidos y no le tienen miedo a ninguna plaza. Solari sabe que herir al Toluca en su propia casa es la clave para inclinar la balanza. 

¿Podrá la experiencia de Mohamed imponerse al hambre de los Tuzos, o el Pachuca dejará al campeón herido?

Nuestro pronóstico: La ‘Bombonera’ pesará. Toluca se lleva la ventaja en un partido cerradísimo. Gana el Diablo 2-1. ¿Cuál es el suyo?

Etiquetas: , , , Last modified: mayo 3, 2026
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