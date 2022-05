Argentina vs Arabia Saudita EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Esperanzas de Toulon 2022

Selecciones

Arrancan las emociones del Torneo Maurice Revello 2022, mejor conocido como el Esperanzas de Toulon, este domingo 29 de mayo con un gran duelo donde Argentina buscará arrancar con el pie derecho imponiendo su jerarquía, pero tendrán que medirse a Arabia Saudita que intentará aprovechar al máximo este duelo en la cancha del Lattre de Tassigny.

Hora y Canal Argentina vs Arabia Saudita

Sede: Stade de Lattre de Tassigny, Aubagne, Francia

Hora: 2:00 pm de Francia. 7:00 am de México y Panamá. 9:00 am de Argentina. 5:00 am PT / 8:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. beIN Connect en Estados Unidos.

Argentina vs Arabia Saudita en VIVO

La selección de Argentina vuelve a Toulon después de una larguísima ausencia, ya que su última participación se remonta al 2009 cuando se quedaron con la tercera posición en torneo donde Diego Bounanotte se quedó con el título de goleo.

La Albiceleste es comandada por Javier Mascherano que ha convocado a 22 futbolistas entre los que destaca Alejandro Garnacho que puede ser una de las grandes figuras en el futuro, también destacan jugadores como Mateo Sanabria, Franco Carboni, Nicolás Paz, Nicolás Palavecino y Luka Romero.

#Sub20 El equipo técnico a cargo de Javier @Mascherano da a conocer la lista oficial de convocados para la disputa del Torneo Internacional Maurice Revello (@TournoiMRevello) 🏆



📝 Toda la información del certamen internacional francés: https://t.co/nO4uvGrrNy#VamosArgentina pic.twitter.com/DZKSC6QJyI — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) May 20, 2022

Por su parte, Arabia Saudita estará haciendo su debut en la competencia y querrá demostrar el crecimiento de su equipo, además, para los jugadores jóvenes será una oportunidad de mostrarse al mundo.

De los Árabes no hay mucho que contar, son jugadores locales que son una total incógnita.

Tanto Argentina como Arabia Saudita saben de la importancia de este partido dado que ambos quieren debutar con el pie derecho y sumar sus primeros puntos, pero la realidad es que la Albiceleste parte como claro favorito, aunque igual hay que señalar que no sabemos muy bien que esperar de los Árabes. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Argentina vs Arabia Saudita.

Last modified: mayo 28, 2022

Etiquetas: Arabia Saudita