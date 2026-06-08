Senegal vs Arabia Saudita EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso rumbo Mundial 2026

Amistosos

¿El imponente poderío físico de Senegal o la disciplina táctica de Arabia Saudita? ¡La cuenta regresiva para la Copa del Mundo 2026 entra en su etapa de cierre definitivo y este martes nos espera un choque de alto nivel cuando los Leones de la Teranga se midan ante los Hijos del Desierto. Aquí te decimos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambos países saltan al terreno de juego con la urgencia de lamerse las heridas tras sus recientes caídas amistosas, buscando amarrar un triunfo que los llene de confianza antes del gran debut veraniego.

Senegal llega a este compromiso con las maletas listas y con la mira puesta en igualar o superar sus grandes gestas históricas en las Copas del Mundo.

A pesar de haber sufrido una amarga derrota de 3-2 el pasado domingo ante Estados Unidos, el conjunto africano dejó sensaciones sumamente positivas y un fútbol vertical muy sólido.

El cuerpo técnico sabe perfectamente que este encuentro en territorio neutral es vital para ajustar los últimos detalles en zona defensiva, dosificar las cargas físicas de sus principales figuras y llegar con el ritmo perfecto a su esperadísimo debut del próximo martes 16 de junio, nada más y nada menos que frente a la poderosa escuadra de Francia dentro del Grupo G.

Pero cuidado, Arabia Saudita también llega con la urgencia de sacudirse las dudas tras haber caído 2-1 ante de Ecuador el pasado sábado en un duelo sumamente físico.

Los árabes saben que no tienen margen de error, ya que su calendario mundialista arranca con una exigencia máxima el 15 de junio enfrentando a Uruguay, para posteriormente verse las caras contra España.

Con la consigna de recuperar la memoria futbolística, Arabia Saudita saldrá decidido a afinar detalles y ponerse a punto para su debut.

Los pronósticos esperan un partido sumamente disputado, dinámico y con una propuesta muy intensa por parte de ambos bandos, donde a pesar del buen orden colectivo que suele mostrar Arabia Saudita, la mayor jerarquía individual, el peso de sus estrellas en ataque y el imponente despliegue físico de Senegal terminen inclinando la balanza.

Nuestro pronóstico: Victoria de Senegal 3-1. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: junio 8, 2026