Gran Premio de Mónaco EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Posiciones Finales, Checo Pérez Formula 1 2022

La Formula 1 no se detiene y apenas una semana después de la victoria de Max Verstappen en el Gran Premio de España vuelve la actividad con la séptima carrera del circuito que ahora se detiene en el Principado de Mónaco con el Gran Premio de Mónaco, donde Charles Leclerc buscará aprovechar la localía y la Pole para sumar un triunfo que lo vuelva a colocar en la cima de la tabla, pero Verstappen intentará remontar desde un cuarto puesto para otra batalla entre Ferrari y Red Bull.

Hora y Canal Gran Premio de Mónaco

Sede: Circuito de Mónaco, Mónaco

Hora: 3:00 pm de Francia. 7:00 am de Centroamérica. 8:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Fox Premium en México. ESPN en Sudamérica. ESPN Deportes en Estados Unidos.

Gran Premio de Mónaco en VIVO

Charles Leclerc de Ferrari logró una pole position en el GP de Mónaco en casa después de dominar la calificación, que terminó de manera dramática cuando Sergio Pérez se estrelló y Carlos Sainz chocó contra él en sus últimas vueltas.

Tratando de igualar la excelente vuelta de Leclerc al comienzo de la Q3, Pérez se deslizó hacia las barreras en el giro a la derecha de Portier antes que Sainz, en el otro Ferrari, luego dobló la esquina y golpeó al Red Bull.

La pista bloqueada y las banderas rojas sellaron la pole de Leclerc, aunque tal era el estado de forma del monegasco que es poco probable que hubiera sido derrotado de todos modos.

Un Leclerc intocable e imperturbable encabezó la Q1 y la Q2, fue dos décimas más rápido que sus rivales en las primeras vueltas de la Q3 e incluso mejoró en su última vuelta antes del estrambótico parón.

Sainz, a pesar de golpear a Pérez, está listo para unirse a su compañero de equipo en la primera fila. El español lamentó las banderas amarillas tardías al doblar la esquina en Portier, donde pisó los frenos pero no pudo evitar al Red Bull.

Checo seguía tercero, con Max Verstappen luchando por mantener el ritmo durante la calificación más importante para la carrera principal de la F1. Se alineará cuarto por delante de Lando Norris, quien venció de manera impresionante a ambos Mercedes.

George Russell pareció extraer el máximo del W13 en sexto lugar, superando a su compañero de equipo Lewis Hamilton por dos lugares y un notable 0,4 s.

Hamilton terminó a más de un segundo de la pole.

Fue una calificación apasionante en la que los pilotos llevaron los autos nuevos para 2022 al límite por primera vez en el famoso circuito de Montecarlo, con Sebastian Vettel impresionando en el noveno lugar y Daniel Ricciardo luchando nuevamente en el 14° para McLaren.

El otro incidente importante en la sesión se produjo en la Q1, cuando Yuki Tsunoda recortó las barreras y provocó una bandera roja posiblemente precipitada por parte de los comisarios. Eso finalmente resultó en una salida impactante de Pierre Gasly, ya que su vuelta rápida se detuvo y luego no tuvo tiempo suficiente para completar otra después de la reanudación.

Se avecina un cracker de un GP de Mónaco, con temperaturas más frescas y la amenaza de lluvia para el evento más famoso de la F1.

Clasificación del GP de Mónaco

Foto: @F1

Leclerc, la estrella del espectáculo, Pérez en un extraño desvío mientras Hamilton lucha nuevamente

«No creo que la pole haya sido hoy», dijo el jefe de Red Bull, Christian Horner. «Charles era poderoso».

Leclerc ha estado en forma todo el fin de semana en Mónaco, superando dos de las tres sesiones de práctica y todos los segmentos de calificación. No solo su primera vuelta en la Q3 fue excelente y cómodamente más rápida que la de cualquier otro, sino que luego nos robaron lo que podría haber sido una última vuelta histórica de Leclerc.

Sorprendentemente, estaba cuatro décimas arriba en su última vuelta de la Q3.

El enfoque para Leclerc ahora se centra en el domingo y terminar la obra en su casa; el joven de 24 años nunca ha terminado una carrera por el Principado, donde nació y se crió.

Checo fue la principal esperanza de Red Bull durante todo el día y encabezó la práctica final, pero el mexicano no estuvo cerca de Leclerc en la Q3 y tampoco estuvo en su última vuelta antes de deslizarse en Portier antes del túnel, donde definitivamente estaba presionando demasiado.

Dice que su Red Bull está dañado, aunque debería estar bien para la carrera.

Podría decirse que la historia más grande de Red Bull fue en el garaje de Verstappen, con el holandés inusualmente incapaz de igualar a su compañero de equipo en todo el día. Después de quitarle el liderato del campeonato a un desafortunado Leclerc el fin de semana pasado en España, Verstappen corre el riesgo de devolverlo el domingo.

Mientras tanto, Mercedes estaba donde esperaban estar después de luchar por el rebote el viernes y el ritmo absoluto el sábado. Russell conectó lo que parecía ser una vuelta excelente, pero aun así fue derrotado por Norris, que no estaba al 100% en forma pero en forma, con Hamilton derrotado nuevamente por su compañero de equipo.

Russell, que ha terminado por delante de Hamilton en las últimas cinco carreras, ahora también lidera al siete veces campeón en la clasificación de Mercedes cara a cara.

