Francia vs Panamá EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Esperanzas de Toulon 2022

Gran partido nos espera este domingo 29 de mayo en el día inaugural del Torneo Esperanzas de Toulon 2022, donde Francia buscará imponer su jerarquía y su condición de local al recibir a Panamá que saldrá motivado listo para hacer un duelo digno soñando con sorprender en la cancha del Lattre de Tassigny.

Hora y Canal Francia vs Panamá

Sede: Stade de Lattre de Tassigny, Aubagne, Francia

Hora: 5:30 pm de Francia. 10:30 am de México y Panamá. 12:30 pm de Argentina. 8:30 am PT / 11:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: Star+ en Latinoamérica. beIN Connect en Estados Unidos.

Francia vs Panamá en VIVO

La selección de Francia es la anfitriona y la gran favorita para quedarse con el título, sin embargo no han sido campeones desde la edición 2015 y únicamente han levantado el trofeo en una ocasión de las últimas 12 ediciones, por lo que necesitan volver a ser campeones de su torneo.

Los Galos son dirigidos por Bernard Diomede y han convocado a 22 jugadores, 17 de su liga local y 5 «extranjeros», entre los que destaca el defensor del Bayern Múnich Tangui Kouassi. Realmente es un plantel joven que jugadores que apenas empiezan a despuntar a sus equipos.

Por su parte, Panamá está ante una oportunidad histórica ya que estará disputando este torneo por primera ocasión y han decidido hacerlo con un equipo Sub-23 dado que su objetivo será el Mundial 2026, saben que es una oportunidad que no pueden desaprovechar.

Los Canaleros son comandados por el español David Dóniga y han traído a lo mejor que tienen destacando a Kevin Berkeley, del Coritiba, José Córdoba y Martín Morán que militan en Bulgaria, así como Ricardo Phillips que juega en Ecuador y Víctor Medina que milita en Saprissa.

Tanto Francia como Panamá saben de la importancia de este partido dado que ambos querrán hacerlo con el pie derecho, pero la realidad es que los Galos son favoritos al estar en casa y tener un plantel más fuerte, sin embargo los Canaleros intentarán demostrar que están para competir ante cualquier rival. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Francia vs Panamá.

