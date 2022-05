Colombia vs Comoras EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Esperanzas de Toulon 2022

Selecciones

Se cierra la actividad de la jornada 1 del Torneo Esperanzas de Toulon 2022 este martes 31 de mayo con un buen duelo donde Colombia buscará imponer su jerarquía para llevarse sus primeros puntos, es amplio favorito al medirse a Comoras que tendrá una oportunidad histórica y cada duelo debe ser aprovechado al máximo por esta escuadra africana.

Hora y Canal Colombia vs Comoras

Sede: Stade Parsemain, Fos-sur-Mer, Francia

Hora: 5:30 pm de Francia. 10:30 am de México, Colombia y Panamá. 12:30 pm de Argentina. 8:30 am PT / 11:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: Star+ en Latinoamérica. beIN Connect en Estados Unidos.

Colombia vs Comoras en VIVO

La selección de Colombia vuelve a Toulon después de una larga ausencia ya que su última participación se remonta al 2014 cuando quedaron eliminados en la fase de grupos sin ganar en 4 duelos.

Los Cafeteros son comandados por Héctor Cardenas que ha echado mano de lo mejor que tiene destacando a Óber Almanza del Albacete, Alexei Rojas del Arsenal, Oswaldo Valencia del River Plate e Isaac Zuleta que milita en Getafe, mientras que el resto de futbolistas militan en la liga local.

Por su parte, Comoras es un cuadro africano que estará disputando este torneo por primera vez en su historia.

Los Celacantos intentarán aprovechar al máximo este torneo, es una oportunidad única para sus futbolistas que querrán mostrarse al mundo, saben que quizá las aspiraciones no son altas, pero cada duelo es vital para su futuro.

Tanto Colombia como Comoras saben de la importancia de este partido dado que ambos países tienen la misión de arrancar su participación con el pie derecho, saben que sumar siempre será vital en el arranque de estas competencias rápidas. En los pronósticos claramente los Cafeteros son favoritos por su mayor jerarquía, pero los Africanos son una total incógnita. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Colombia vs Comoras.

Colombia vs Comoras EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Esperanzas de Toulon 2022

Last modified: mayo 30, 2022

Etiquetas: Canal Colombia vs Comoras