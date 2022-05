Selecciones

Abrimos las emociones de este miércoles 1 de junio y de la jornada 2 del Torneo Esperanzas de Toulon 2022, cuando Panamá busque demostrar que lo de su debut no fue coincidencia y que quiere pelear por la clasificación, pero tendrá que medirse a Argentina que saldrá a imponer su jerarquía en el Jules Ladoumegue.

Hora y Canal Panamá vs Argentina

Sede: Stade Jules Ladoumegue, Vitrolles, Francia

Hora: 2:00 pm de Francia. 7:00 am de México y Panamá. 9:00 am de Argentina. 5:00 am PT / 8:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Panamá y Argentina. Star+ en Latinoamérica. beIN Sports en Estados Unidos.

Panamá vs Argentina en VIVO

La selección de Panamá está haciendo historia en esta su primera participación en Toulon donde ya quedó demostrado que no vienen de paseo y que lucharán por una clasificación, aunque para ello es vital el sumar este miércoles.

Los Canaleros vienen de un grandísimo debut el pasado domingo cuando se midieron al anfitrión, Francia, logrando empatar 0-0 en 90 minutos para, además, llevarse el punto extra desde el punto penal.

Por su parte, Argentina siempre es considerado favorito al título, empezaron bien, aunque su funcionamiento no fue el mejor y necesitarán mostrar una mejor cara este miércoles.

La Albiceleste también hizo su debut el pasado domingo donde sufrieron para vencer a Arabia Saudita con solitaria anotación de Santiago Castro a los 80 minutos.

Tanto Panamá como Argentina saben de la importancia de este partido dado que ambas escuadras tienen la misión de ganar y con ello dar un paso casi definitivo rumbo a la fase final. En los pronósticos la Albiceleste es favorita, pero después de su debut no podemos descartar otra sorpresa de los Canaleros. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Panamá vs Argentina.

Panamá vs Argentina EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Esperanzas de Toulon 2022

Last modified: mayo 31, 2022

Etiquetas: Argentina