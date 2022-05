Francia vs Arabia Saudita EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Esperanzas de Toulon 2022

Selecciones

Partido entre equipos urgidos tendremos este miércoles 1 de junio en la jornada 2 del Torneo Esperanzas de Toulon 2022, cuando Francia busque aprovechar su condición de local para imponer su jerarquía y mantenerse con vida al medirse a Arabia Saudita que intentará dar la campanada en la cancha del Jules Ladoumegue.

Hora y Canal Francia vs Arabia Saudita

Sede: Stade Jules Ladoumegue, Vitrolles, Francia

Hora: 5:30 pm de Francia. 10:30 am de México y Panamá. 12:30 pm de Argentina. 8:30 am PT / 11:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: Star+ en Latinoamérica. beIN Connect en Estados Unidos.

Francia vs Arabia Saudita en VIVO

La selección de Francia, anfitriona del torneo, era considerada una de las favoritas al título, sin embargo su debut no fue el esperado y saben que no pueden volver a fallar si no quieren quedar eliminados desde esta misma fase de grupos.

Los Galos hicieron su debut en la competencia el pasado domingo cuando se midieron a Panamá, eran amplios favoritos, pero después de 90 minutos tuvieron que conformarse con un 0-0, lo lamentable para ellos llegó en los penales donde perdieron el punto extra.

Por su parte, Arabia Saudita tiene la misión de aprovechar cada partido, la realidad es que no es considerado para clasificar, aunque ya demostraron que pueden competir de buena manera.

Los Árabes también arrancaron su participación en el torneo el pasado domingo enfrentándose a Argentina en un duelo realmente cerrado, pero en el que terminaron cayendo con un gol a 10 minutos del final.

Tanto Francia como Arabia Saudita saben de la importancia de este partido dado que ambas escuadras quieren sumar su primer triunfo que les permita llegar a la última jornada con vida. En los pronósticos los Galos son claros favoritos, pero los Árabes saldrán a «matar o morir». Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición del os goles y el resultado final. Francia vs Arabia Saudita.

