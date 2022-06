Colombia vs Japón EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Esperanzas de Toulon 2022

Uncategorized

Partido directo por la clasificación tendremos este lunes 6 de junio en el cierre de la fase de grupos del Torneo Esperanzas de Toulon 2022, cuando Colombia busque imponer su jerarquía y quedarse con el triunfo que les de el boleto a semifinales, pero se medirán a Japón que saldrá por lo propio a la cancha del Stade Parsemain.

Hora y Canal Colombia vs Japón

Sede: Stade Parsemain, Fos-sur-Mer, Francia

Hora: 2:00 pm de Francia. 7:00 am de México y Colombia. 8:00 am de Venezuela. 9:00 am de Argentina. 5:00 am PT / 8:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. beIN Sports en Estados Unidos.

Colombia vs Japón en VIVO

La escuadra de Colombia ha tenido una buena actuación en esta competencia sumando un empate (con derrota en penales), así como un triunfo, eso los tiene con la posibilidad de clasificar a las semifinales si consiguen el triunfo, aunque no será nada fácil.

Los Cafeteros vienen de una gran victoria el pasado viernes, en la jornada 2, cuando se midieron a Argelia en un duelo cerrado que tuvieron que remontar para un 2-1 final con anotaciones de Jhon Vélez y Alexis Castillo.

Por su parte, Japón también llega a esta última jornada dependiendo de si mismo para avanzar a la fase final. Ellos suman un triunfo y un empate con derrota en penales.

Los Nipones vienen justamente de igualar en la jornada pasada cuando se midieron al sorpresivo Comoras empatando 0-0 para terminar perdiendo 3-0 en penales.

Tanto Colombia como Japón saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones saldrán a «matar o morir» por el boleto a las semifinales, no hay margen de error, el vencedor avanzará, mientras que el perdedor quedará eliminado, el empate podría costarles la eliminación a ambas selecciones, no hay un claro favorito. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Colombia vs Japón.

Colombia vs Japón EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Esperanzas de Toulon 2022

