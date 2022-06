Liga de Naciones CONCACAF

Guatemala tomó un respiro logrando vencer 2-0 a Belice en la jornada 2 de la CONCACAF Nations League 2022-2023 en el Doroteo Guamuch.

El partido arrancó de gran manera para Guatemala ya que apenas a los 9 minutos un autogol de Deshawon Nembhard los ponía al frente, pero tras eso les costaba generar al ataque, eran mejores, Belice no podía reaccionar, pero al descanso no había más. Para el segundo tiempo la tónica se mantenía con Guatemala dominando el trámite, pero sin ser certero al ataque, hasta que un penal al 75 le permitió a Carlos Mejía anotar el 2-0, eso obligó a Belice a arriesgar, pero no hubo más.

Así, Guatemala sumó sus 3 primeros puntos dejando a Belice en el fondo sin unidades en el Grupo D de la Liga B. los Chapines visitarán a la República Dominicana el viernes en la fecha 3 de esta Liga de Naciones. Guatemala 2-0 Belice.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Guatemala vs Belice 2-0 Liga de Naciones CONCACAF 2022-23

