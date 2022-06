Finlandia vs Montenegro EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver UEFA Nations League 2022-23

Liga de Naciones UEFA

Partido muy atractivo tendremos este martes 7 de junio abriendo el día en la jornada 2 de la UEFA Nations League 2022-2023, cuando Finlandia busque aprovechar su condición de local para sumar su primera victoria que les permita tomar la cima del sector, pero tendrán que recibir a Montenegro que saldrá decidido a sumar en su visita a Helsinki.

Hora y Canal Finlandia vs Montenegro

Sede: Estadio Olímpico de Helsinki, Helsinki, Finlandia

Hora: 6:00 pm de Finlandia. 10:00 am pm de Centroamérica. 11:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México y Centroamérica. TUDN en Estados Unidos. DirecTV Sports en Sudamérica.

Finlandia vs Montenegro en VIVO

La selección de Finlandia ha venido con un paso ascendente constante y espera mantener este ritmo intentando ascender a la Liga A de esta Liga de Naciones y, posteriormente, luchar por un boleto al Mundial 2026.

Los Búhos reales vienen de un amargo empate en su debut en esta competencia, el pasado sábado, cuando recibieron a Bosnia y Herzegovina en un duelo que parecía ganarían con gol de Teemu Pukki, pero al 90+3 los igualaron para el 1-1 final.

Por su parte, Montenegro se mantiene como una selección de cuidado y tiene como objetivo también seguir creciendo rumbo a la Liga A y el Mundial 2026.

Los Halcones Valientes vienen de un gran triunfo el pasado sábado, en su debut en la competencia, cuando recibieron a Rumania logrando superarlos 2-0 con goles de Stefan Mugosa y Marko Vukcevic.

Tanto Finlandia como Montenegro saben de la importancia de este partido dado que ambos tienen la misión de llevarse el triunfo que les permita dar un golpe de autoridad en la lucha por el ascenso. En los pronósticos los Búhos son ligeros favoritos al estar en casa, pero los Halcones Valientes intentarán salir, al menos, con el empate. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como al repetición de los goles y el resultado final. Finlandia vs Montenegro.

