Países Bajos vs Finlandia EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 8 Eliminatorias UEFA Mundial 2026

Este domingo, 12 de octubre de 2025, la selección de Países Bajos recibirá a Finlandia en el Johan Cruijff ArenA de Ámsterdam, en un partido clave del Grupo G de las Eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026. Con tres puntos de ventaja sobre sus perseguidores, la Oranje buscará afianzar su liderazgo y acercarse a la clasificación directa.

Así llega Países Bajos

El conjunto dirigido por Ronald Koeman llega en un momento sólido tras golear a Malta en la última jornada. Los tantos de Cody Gakpo, quien brilló con dos penales y una asistencia, y de Tijjani Reijnders, sellaron una victoria contundente que reafirma la buena forma del equipo.

Pese a un mes anterior algo irregular —con un empate ante Polonia y un sufrido triunfo 3-2 frente a Lituania—, la Oranje domina el Grupo G y puede prácticamente eliminar a Finlandia con un triunfo. La duda principal será si Memphis Depay recupera la titularidad tras su suplencia en el último encuentro.

Así llega Finlandia

Por su parte, el combinado dirigido por Jacob Friis necesita ganar para mantener vivas sus opciones de clasificación. Los “Búhos Águilas” rompieron una racha negativa con su reciente victoria 2-1 ante Lituania, gracias a Benjamin Kallman y Adam Markhiyev. Sin embargo, llegan con bajas sensibles: el capitán Lukas Hradecky, Robert Ivanov (suspendido) y Rasmus Schuller no estarán disponibles.

Pronóstico: Países Bajos 2-0 Finlandia

Finlandia ha perdido sus últimos cinco encuentros de clasificación ante los neerlandeses y parece difícil que rompa la racha. Con mayor calidad y profundidad ofensiva, Países Bajos es favorito para imponerse nuevamente y consolidarse en la cima del Grupo G, dejando a Finlandia con mínimas esperanzas de llegar al Mundial.

