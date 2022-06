UFC 275 EN VIVO – Cartelera, Fecha, Horario, Canal TV, Internet PPV ¿Dónde ver Teixeira vs Prochazka en Directo?

UFC

Foto: twitter.com

Un par de títulos mundiales y una revancha de acción imperdible encabezan el regreso de UFC a Singapur este sábado 11 de junio en UFC 275.

Glover Texieira hará la primera defensa de su corona de peso semipesado en el evento principal contra el contundente Jiri Prochazka. En el evento coestelar, Valentina Shevchenko apunta a la séptima defensa de su título de peso mosca femenino cuando se enfrente a Taila Santos.

Pero la pelea más esperada en la cartelera podría ser una revancha de la mejor pelea femenina en la historia de UFC cuando las ex campeonas de las 115 libras Zhang Weili y Joanna Jedrzejczyk se enfrenten en una secuela de su clásico de 2020.

Echemos un vistazo más de cerca a las historias más importantes que entran este fin de semana.

¿A qué hora y en qué canal seguir UFC 275?

Fecha: sábado 11 de junio

Preliminares: 5 p.m PT / 8 p.m. ET en Estados Unidos. 7 p.m en México.

Cartelera principal: 7 p.m PT / 10 p.m. ET en Estados Unidos. 9 p.m en México.

Transmisión en vivo: ESPN+ en Estados Unidos. Fox Premium en México. Star+ en el resto de Latinoamérica (Excepto Chile).

Cartelera UFC 275

Cartelera Estelar PPV

Glover Teixeira (33-7) vs Jiri Procházka (28-3-1) – Evento Principal Campeonato de Peso Semipesado

Valentina Shevchenko (22-3) vs Talia Santos (19-1) – Evento co-principal Campeonato de peso mosca femenino

Weili Zhang (21-3) vs Joanna Jędrzejczyk (16-4) – Peso paja femenino

Rogerio Bontorin (17-4) vs Manel Kape (17-6)- Peso mosca

Jack Della Maddalena (11-2) vs Ramazan Emeev (20-5) – Peso welter

Cartelera Preliminar

Brendan Allen (18-5) vs Jacob Malkoun (6-1) – Peso medio

Seung Woo Choi (10-4) vs Joshua Culibao (9-1-1) – Peso pluma

Maheshate (6-1) vs Steve García (12-4)- Peso ligero

Jake Mathews (17-5) vs Andre Fialho (16-4) – Peso welter

Kyung Ho Kang (17-9) vs Batgerel Danaa (12-3) – Peso gallo

Liang Na (19-5) vs Silvana Juarez (10-4)- Peso Paja Femenil

Ramona Pascual (6-3) vs Joselyne Edwards (10-4)- Peso Pluma Femenil

Cómo ver UFC 275: Teixeira vs Prochazka

En los Estados Unidos, las primeras preliminares de la UFC 275 se podrán ver por UFC Fight Pass, a partir de las 6:30 p.m. ET, se transmitirá también por UFC Fight Pass, ESPN2, ESPN Deportes y ESPN+ en inglés y español. Las preliminares continuarán por ESPN2, ESPN Deportes y ESPN + a las 8 p.m. ET, seguido del pago por evento de la tarjeta principal de ESPN+, que comenzará a las 10 p.m. ET.

En los EE. UU., La cartelera principal UFC 275 está disponible mediante pago por evento en ESPN+, que también requiere una suscripción. El precio de PPV para UFC 275 es de 74,99 dólares para los suscriptores actuales, mientras que los nuevos suscriptores podrán pagar un precio de paquete de 99,99 dólares por UFC 275 y una suscripción anual a ESPN+, lo que supone un ahorro de más del 25 por ciento.

En Canadá, las primeras preliminares están en TSN y UFC Fight Pass, las preliminares están en TSN y RDS, y la cartelera principal de PPV está disponible en Bell, Rogers, Shaw, SaskTel, Videotron, Telus, Eastlink y UFC PPV en UFC Fight Pass.

En México se podrá ver por Fox Sports las preliminares, así como por Fox Premium la cartelera estelar, mientras que en Latinoamérica se podrá ver de manera exclusiva por Star+.

UFC 275 en VIVO

El evento principal de UFC 275 presenta al campeón de peso semipesado de UFC Glover Teixeira defendiendo su título por primera vez contra Jiří Procházka. El campeón ganó el título al derrotar a Jan Blachowicz por sumisión en UFC 267 el 30 de octubre de 2021.

A sus 42 años, Teixeira espera demostrar que todavía puede ser el mejor de su división. Sin embargo, se enfrenta a un retador peligroso.

Procházka llega a la pelea con una racha de 12 victorias consecutivas, con 11 de sus victorias por nocaut. Su última victoria fue contra el ex aspirante al título Dominick Reyes por nocaut a través de un brutal codo giratorio en UFC Vegas 25 el 1 de mayo de 2021.

Talia Santos espera detener el reinado dominante de la campeona de peso mosca femenino de UFC Valentina Shevchenko en el evento coestelar. Aunque no es favorita, Santos solo ha perdido una pelea en su carrera, que sucedió por decisión dividida.

Su última victoria fue contra Joanne Wood por sumisión en UFC Vegas 43 el 20 de noviembre de 2021. Pero Santos tendrá su desafío más importante hasta la fecha al pelear contra Shevchenko.

La campeona es considerada la mejor luchadora libra por libra de la UFC. Ha defendido con éxito su título seis veces. Su última victoria fue contra Lauren Murphy por nocaut en UFC 266 el 25 de septiembre de 2021. Shevchenko intentará continuar con su impresionante racha de defensa del título y podría avanzar para pelear por el Campeonato de peso gallo de UFC.

UFC 275 EN VIVO – Cartelera, Fecha, Horario, Canal TV, Internet PPV ¿Dónde ver Teixeira vs Prochazka en Directo?

