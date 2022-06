Corea del Sur vs Paraguay EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Junio 2022

Amistosos

Abrimos las emociones de este viernes 10 de junio siguiendo con la intensa Fecha FIFA, cuando Corea del Sur busque quedarse con un triunfo que les permita ganar en confianza rumbo a lo que viene, pero tendrán que medirse a Paraguay que saldrá decidido a imponer su calidad en su visita a Suwon.

Hora y Canal Corea del Sur vs Paraguay

Sede: Estadio Mundialista de Suwon, Suwon, Gyeonggi. Corea del Sur

Hora: 5:00 am de Centroamérica. 6:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 7:00 am de Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela. 8:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 4:00 am PT / 7:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: DirecTV Sports en Sudamérica.

Corea del Sur vs Paraguay en VIVO

La selección de Corea del Sur está afinando ya los últimos detalles de cara al Mundial 2022 donde compartirá sector con Uruguay, Ghana y Portugal, han tenido una fuerte preparación que intentarán redondear.

Los Sur-Coreanos vienen de un buen triunfo el pasado lunes cuando se midieron a Chile logrando vencerlos 2-0 con goles de Hwang Hee-chan y Son Heung-Min.

Por su parte, Paraguay está en gira por Asia donde esperan cerrar con victoria, aunque su proceso apenas está iniciando recordando que ellos no clasificaron al Mundial 2022.

La Albirroja viene de un amargo descalabro el jueves de la semana pasada cuando fueron goleados 4-1 por Japón.

Tanto Corea del Sur como Paraguay saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones saldrán con todo por la victoria que les permita ganar en confianza de cara a lo que viene. En los pronósticos los Sur-Coreanos son favoritos al estar en casa y ser los mundialistas, pero la Albirroja querrá despedirse de Asia con triunfo. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Corea del Sur vs Paraguay.

