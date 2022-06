UFC 276 EN VIVO – Cartelera, Fecha, Horario, Canal TV, Internet PPV ¿Dónde ver Adesanya vs Cannonier en Directo?

UFC

UFC 276 es una mega cartelera, con dos peleas por el título, un puñado de estrellas en ascenso y luchadores legendarios al final de sus carreras. Solo un fantástico conjunto de enfrentamientos de arriba a abajo.

En la parte estelar de la cartelera, el rey de peso mediano Israel Adesanya se enfrenta a Jared Cannonier. Es una pelea que se espera que gane Adesanya, por una buena razón. Cannonier está obteniendo esta pelea por el título porque Adesanya ha limpiado la división de peso mediano y está corriendo vueltas. Aún así, esto es MMA, y con guantes pequeños de cuatro onzas, todo es posible. Esto va doble con Cannonier, quien tiene el poder legítimo en sus manos.

Alexander Volkanovski vs Max Holloway es posiblemente la pelea más convincente en UFC 276. La pareja ya ha peleado dos veces, pero ambas contiendas han sido increíblemente reñidas. Volkanovski ganó una decisión clara, aunque cerrada, cuando se enfrentaron por primera vez en UFC 245, pero su segunda pelea en UFC 251 fue más controvertida. Muchos anotaron esa pelea para Holloway, pero Volkanovski ganó por decisión dividida ajustada según los jueces. Es raro que un peleador obtenga una tercera oportunidad como Holloway aquí, pero dado el contexto de sus peleas anteriores, tiene sentido. Volkanovski y Holloway están claramente en la cima de la división de peso pluma, y ​​no veo la hora de verlos pelear por tercera vez.

Debajo de las dos peleas por el título, tenemos a Sean Strickland vs Alex Pereira. Lo más probable es que el ganador de esta pelea se enfrente al ganador de Adesanya y Cannonier a continuación. Es casi seguro que UFC espera enfrentar a Pereira contra Adesanya a continuación, ya que Pereira en realidad tiene dos victorias sobre Adesanya en sus días de kickboxing.

Por otra parte, la estrella en ascenso Sean O’Malley da un paso adelante en la competencia contra Pedro Munhoz. Jim Miller y Cowboy Cerrone también están en la cartelera junto al ex campeón de UFC Robbie Lawler. Muchos grandes nombres están compitiendo en UFC 276.

¿A qué hora y en qué canal seguir UFC 276?

Fecha: sábado 2 de julio

Preliminares: 5 p.m PT / 8 p.m. ET en Estados Unidos. 7 p.m en México.

Cartelera principal: 7 p.m PT / 10 p.m. ET en Estados Unidos. 9 p.m en México.

Transmisión en vivo: ESPN+ en Estados Unidos. Fox Premium en México. Star+ en el resto de Latinoamérica (Excepto Chile).

Cartelera UFC 276

Cartelera Estelar PPV

Israel Adesanya vs Jared Cannonier

Alexander Volkanovski vs Max Holloway

Sean Strickland vs Alex Pereira

Pedro Munhoz vs Sean O’Malley

Preliminares

Brad Riddell vs Jalin Turner

Robbie Lawler vs Bryan Barberena

Ian Garry vs Gabe Green

Donald Cerrone vs Jim Miller

Primeras Preliminares

Andre Muniz vs Uriah Hall

Maycee Barber vs Jessica Eye

Brad Tavares vs Dricus du Plessis

Jessica-Rose Clark vs Julija Stoliarenko

Cómo ver UFC 276: Adesanya vs Connonier

En los Estados Unidos, las primeras preliminares de la UFC 276 se podrán ver por UFC Fight Pass, a partir de las 6:30 p.m. ET, se transmitirá también por UFC Fight Pass, ESPN2, ESPN Deportes y ESPN+ en inglés y español. Las preliminares continuarán por ESPN2, ESPN Deportes y ESPN + a las 8 p.m. ET, seguido del pago por evento de la tarjeta principal de ESPN+, que comenzará a las 10 p.m. ET.

En los EE. UU., La cartelera principal UFC 276 está disponible mediante pago por evento en ESPN+, que también requiere una suscripción. El precio de PPV para UFC 276 es de 74,99 dólares para los suscriptores actuales, mientras que los nuevos suscriptores podrán pagar un precio de paquete de 99,99 dólares por UFC 276 y una suscripción anual a ESPN+, lo que supone un ahorro de más del 25 por ciento.

En Canadá, las primeras preliminares están en TSN y UFC Fight Pass, las preliminares están en TSN y RDS, y la cartelera principal de PPV está disponible en Bell, Rogers, Shaw, SaskTel, Videotron, Telus, Eastlink y UFC PPV en UFC Fight Pass.

En México se podrá ver por Fox Sports las preliminares, así como por Fox Premium la cartelera estelar, mientras que en Latinoamérica se podrá ver de manera exclusiva por Star+.

UFC 276 en VIVO

Así que estamos listas para una de las mejores veladas del año en la UFC con grandes nombres buscando una victoria que les permita pensar en un gran cierre de año y en las grandes bolsas en los próximos meses. Aquí les traeremos toda la información, los ganadores de la noche y los mejores golpes.

UFC 276 EN VIVO – Cartelera, Fecha, Horario, Canal TV, Internet PPV ¿Dónde ver Adesanya vs Cannonier en Directo?

