[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Atlético Mineiro vs Emelec 1-0 Copa Libertadores 2022

Copa Libertadores 2022

El Atlético Mineiro logró imponer condiciones al superar 1-0 al Emelec en la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2022 en el Mineirao.

Desde el arranque del partido fue el Atlético Mineiro el que tomó las riendas, Junior Alonso y Hulk eran los referentes al ataque, sin embargo después de 45 minutos el marcador no se movía. Para el segundo tiempo la tónica se mantenía con un Atlético Mineiro dominando, finalmente al 77 en una jugada polémica se marcó un penal a favor de los brasileños que Hulk no perdonó para el 1-0, eso obligó al Emelec a arriesgar, pero el empate no llegó.

Con esta victoria el Atlético Mineiro se convirtió en el primer invitado a los cuartos de final de la Copa Libertadores dejando eliminado al Emelec. Atlético Mineiro 1-0 Emelec.

Last modified: julio 5, 2022

