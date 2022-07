[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Alajuelense vs Cartaginés 1-1 Final de Primera División de Costa Rica

Torneo de Costa Rica

Increíble empate sacó el Cartaginés 1-1 contra Alajuelense en el tiempo extra, en el Estadio Morera Soto, que los convierte en campeones de la Primera División de Fútbol de Costa Rica.

El partido comenzó con mucho estudio de parte de ambos equipos, que no querían regalar nada y buscaron no equivocarse. Cartaginés había vencido en el partido de ida 1-0 y Alajuelense estuvo obligado a no dejarse marcar un gol que los dejara sin chances. Al 28′ Víctor Murillo fue amonestado con tarjeta amarilla para los visitantes. Después de esto, el primer tiempo no tuvo grandes emociones y los dos clubes se fueron al descanso 0-0.

El segundo tiempo trajo consigo mayores emociones y Alexis Gamboa marcó el 1-0 a los 58′ que puso a Alajuelense arriba en el encuentro. El partido no tuvo más variaciones en el resultado y el global quedo 1-1, por lo que el árbitro anunció el tiempo extra para definir el campeón.

La prórroga inició y se notó el cansancio en los jugadores desde el minuto 91 y solo el equipo que tuviera más hambre por el campeonato, se llevaba el partido. Al 104 Arturo Campos anotó el 1-1 para Cartaginés con un golazo de cabeza que sabe a campeonato. Así culminó la final 1-1 en la prórroga y Cartaginés se proclamó campeón del torneo venciendo en el global 2-1.

Cartaginés logra su 4to titulo de Primera División de Costa Rica que no ganaba desde 1940.

