Luis Suárez habló y descartó el fichaje por River Plate tras su elimimación de Copa Libertadores

Mucho se habló del fichaje de Luis Suárez por el River Plate de Argentina, sin embargo, no se hará realidad. El ex Atlético de Madrid sólo ficharía por el equipo ‘Millonario’ si este pasaba de ronda en Copa Libertadores, pero no fue así.

El delantero uruguayo habló para ‘Ovación’ y confesó lo siguiente: «Estaba muy entusiasmado con la posibilidad de pelear por la Copa Libertadores. Era un sueño que tenía, ganar una copa en Sudamérica. Como River quedó fuera, se cae esa posibilidad«.

Asimismo añadió que se planteaba seguir en Europa, pero River siempre confió: «Hace un mes y medio dije que no me iba a ir de Europa, pero River insistió. Y lo hizo tanto que me lo llegué a plantear y hubo una posibilidad… Por más que uno diga algo, llegado el momento te lo planteas. Te ilusiona que te quieran tanto. El jugador necesita cariño y River me lo estaba dando«.

Suárez también se notó sorprendido porque en Nacional no intentaran su fichaje: «Si llegué a pensar e ilusionarme con la posibilidad de River, lo mismo pasaría con la de Nacional, que fue mi casa. Estoy sorprendido que los dirigentes ni siquiera me llamaran para saber mi situación. Podrían haberlo intentado…».

El sueño de ver a Luis Suárez vistiendo la de River, cayó. El delantero seguirá en Europa, habrá que ver en qué club.

