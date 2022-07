Gran Premio de Austria EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Posiciones Finales, Checo Pérez Formula 1 2022

Formula 1

Max Verstappen se ha recuperado bien en los primeros días de preparación para el Gran Premio de Austria después de un final decepcionante en el Gran Premio de Gran Bretaña.

El líder del campeonato de pilotos de Fórmula Uno logró la victoria durante la carrera Sprint de 23 vueltas del sábado para llevarse la pole para el Gran Premio de Austria de este domingo.

Verstappen comenzó primero en la parrilla para la carrera de calificación del sábado y no enfrentó desafíos de la pareja de Ferrari de Charles Leclerc y Carlos Sainz el sábado.

Leclerc y Sainz tienen su propia batalla personal que resolver en la pista después de que Sainz obtuviera la primera victoria de su carrera en el Gran Premio de Gran Bretaña la semana pasada.

Leclerc abrió la temporada como la principal amenaza de Ferrari para Verstappen, pero solo hay 12 puntos entre él y Sainz en la clasificación de puntos y Sainz se ha visto más competitivo en las últimas carreras.

Los Ferrari también tendrán que lidiar con el ritmo de Sergio Pérez. El piloto mexicano de Red Bull ganó ocho lugares en 23 vueltas en la carrera de velocidad para quedar quinto en la grilla del domingo.

La mayoría de los jugadores habituales de primer nivel comienzan alto en la parrilla para el Gran Premio de Austria, pero hay una sorpresa en el garaje de Haas. Kevin Magnussen y Mick Schumacher comenzarán séptimo y noveno, respectivamente, después de sólidas actuaciones en la carrera Sprint en el Red Bull Ring.

Hora y Canal Gran Premio de Austria

Sede: Red Bull Ring, Spielberg, Austria

Hora: 3:00 pm de Europa. 7:00 am de Centroamérica. 8:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 9:00 am de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 10:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Fox Premium en México. ESPN en Sudamérica. ESPN Deportes en Estados Unidos.

Gran Premio de Austria EN VIVO

Red Bull parece tener ventaja sobre Ferrari en el Red Bull Ring.

Max Verstappen tuvo el auto más rápido en la sesión de calificación del viernes y superó a los Ferrari con relativa facilidad al comienzo de la carrera de velocidad del sábado.

Verstappen enfrentó tan pocos problemas el sábado que las cámaras de televisión se fijaron en la batalla de Ferrari por el segundo lugar y la lucha por el octavo lugar, que fue la posición final de puntos para la carrera de velocidad.

A Verstappen le vendría bien un comienzo similar al de la carrera de velocidad para ponerse al frente del dúo Ferrari de Leclerc y Sainz para siempre.

Por supuesto, habrá algunas diferencias entre la carrera del domingo y la carrera Sprint del sábado, incluidas paradas en boxes, más vueltas y el uso de neumáticos diferentes.

Pero si los pilotos de Ferrari luchan entre sí por el segundo lugar, Verstappen puede crear una brecha entre él y los autos rojos que le da un amortiguador cuando necesita parar en boxes.

Red Bull podría estar en dos podios si Sergio Pérez replica su ritmo de la carrera del sábado. Se vio obligado a comenzar en el puesto 13 debido a algunas penalizaciones en la parrilla que se impusieron después del final de la sesión de calificación.

Checo cruzó el centro del campo y terminó en una cómoda quinta posición después de pasar a Esteban Ocon.

Si Pérez tuviera ese ritmo durante 23 vueltas, fácilmente podría recuperar terreno en una carrera más larga con los Ferrari y George Russell, quienes comienzan en las tres posiciones entre él y Verstappen.

Un doble podio debería ser el objetivo mínimo de Red Bull. Ese resultado ayudaría a recuperar puntos después de que Verstappen quedara séptimo la semana pasada en el Gran Premio de Gran Bretaña.

¿Cómo gestionará Ferrari la estrategia de carrera?

Ferrari salió del Gran Premio de Gran Bretaña con una victoria de Carlos Sainz, pero todavía se sentía como si el equipo hubiera fallado en su estrategia general de carrera.

Charles Leclerc lideró la carrera antes de que entrara en juego un coche de seguridad. Leclerc fue el único piloto entre los cinco primeros que no entró en boxes y la decisión acabó costándole la victoria y un puesto en el podio.

La victoria de Sainz en Silverstone fue bien merecida, pero llegó con cierta inquietud por la mala estrategia con el coche de Leclerc.

Los dos pilotos de Ferrari compitieron duro entre sí por el segundo lugar en la carrera de velocidad del sábado y la misma situación entrará en juego el domingo si ninguno de los dos pasa a Verstappen en la salida.

Un choque cara a cara por el segundo lugar no le hará ningún bien a Ferrari el domingo, ya que se espera que Pérez desafíe desde el quinto lugar y Russell sea uno de los pilotos más consistentes en el campo.

Ferrari necesita gestionar la carrera correctamente al principio para que ambos pilotos puedan tener la oportunidad de derrotar a Verstappen en las últimas vueltas, o ser más astutos que él cuando se trata de la estrategia de pits.

Los planes de juego de Ferrari no han sido su punto fuerte esta temporada. Leclerc perdió una victoria en el Gran Premio de Mónaco debido a un error estratégico.

El domingo podría ser el día en el que la suerte estratégica de Ferrari cambie y lo convierta en una fuerza para desafiar a Red Bull, pero para que eso suceda, Leclerc y Sainz no pueden luchar al principio y deben concentrar toda su energía en mantener el ritmo a Verstappen.

¿Mantendrá Haas su forma positiva?

Haas dio la mayor sorpresa a la parrilla de salida, ya que tanto Kevin Magnussen como Mick Schumacher terminaron entre los 10 primeros de la carrera de velocidad.

Schumacher tuvo una de las mejores unidades de la tarde. Detuvo a Lewis Hamilton durante bastantes vueltas antes de ceder el octavo lugar en la etapa final del evento.

El manejo del sábado de Schumacher mostró más confianza detrás del volante. Obtuvo un gran impulso con su primer resultado en los puntos en el Gran Premio de Gran Bretaña.

Magnussen se mantuvo por delante de la batalla Schumacher-Hamilton durante la mayor parte de la carrera de velocidad. Comenzará el domingo junto a Hamilton en la fila 4 en el séptimo lugar.

Los prometedores resultados de la carrera al sprint llegan una semana después del primer doble puntaje de la temporada para el último equipo.

Magnussen y Schumacher están en posición de sumar puntos una vez más el domingo si su ritmo sigue siendo el mismo.

La pareja de Haas tendrá que resistir las amenazas de Hamilton, Valtteri Bottas y el dúo de McLaren de Lando Norris y Daniel Ricciardo, pero cada actuación del viernes y el sábado sugiere que Hass puede competir por dos lugares entre los 10 primeros.

Un segundo doble podio consecutivo sería un logro notable para un equipo que luchó solo para sumar un punto en la mayoría de las primeras 10 carreras de la temporada.

