¿Quién será el capitán en el Manchester United de Erik ten Hag?

Desde que se anunció la llegada de Erik ten Hag al Manchester United a todos nos entró la inquietud de quién sería el capitán en los ‘Red Devils’. Sin embargo, para el entrenador neerlandés todo seguirá igual.

Este lunes, ten Hag, tuvo su primera conferencia de prensa desde que llegó al equipo del Old Trafford y habló sobre temas referentes a su equipo: ¿Cristiano Ronaldo? ¿Quién será el capitán? ¿Frenkie De Jong? ¿Nuevos fichajes?

Sobre el quién será el capitán: «Tengo que conocer a todos los jugadores, y eso lleva tiempo, pero (Harry Maguire) es un capitán establecido hace algunos años, así que no tengo dudas sobre ese tema«.

¿Continuidad del portugués?: «Cristiano Ronaldo no está en venta. No está con nosotros por cuestiones personales, pero está en nuestros planes. Estamos planeando la temporada con Cristiano Ronaldo, eso es todo. Tengo muchas ganas de trabajar con Cristiano. Hablé con él antes de que saliera este tema y fue una muy buena conversación. No me dijo que se quisiera ir… Queremos lograr el éxito juntos«.

¿Ficharán a De Jong?: «¿Frenkie de Jong? Nunca hablo de jugadores que tienen contrato con otros clubes. No voy a responder sobre Frenkie».

Sobre las contrataciones que harán: «¿Cuántos fichajes? Seguimos buscando jugadores en el centro del campo y en ataque».

Last modified: julio 11, 2022

Etiquetas: Cristiano Ronaldo