América vs Chelsea EN VIVO Hora, Canal TV, Dónde ver en Internet Amistoso Julio 2022

Partidazo sumamente atractivo tendremos este sábado 16 de julio en un amistoso internacional donde el América buscará demostrar su calidad y dejar en alto el fútbol mexicano cuando se midan nada más y nada menos que al Chelsea que saldrá a imponer su jerarquía en la cancha del Allegiant Stadium de Las Vegas.

Como llegan los equipos

El cuadro del América estará iniciando esta gira por los Estados Unidos donde se medirá a, además de los Blues, al Manchester City y al Real Madrid, sin duda una gran experiencia para el Tano Ortiz y sus jugadores.

Las Águilas ya han iniciado la temporada en la Liga MX donde suman un triunfo, un empate y una derrota. Justamente el pasado miércoles lograron su primer triunfo al doblegar al Toluca con solitaria anotación de Richard Sánchez en tiempo de reposición.

Por su parte, el Chelsea estará iniciando apenas su pretemporada, por lo que para Thomas Tuchel seguramente será un duelo para que sus futbolistas empiecen a soltar las piernas, además, seguramente todavía no veremos a Raheem Sterling en la cancha.

Los Blues tendrán este primer duelo en los Estados Unidos y el próximo miércoles se medirán al Charlotte FC, antes de disputar la Florida Cup ante el Arsenal el próximo sábado.

Tanto el América como el Chelsea saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de ganar y demostrar su calidad, aunque la realidad es que para ambos lo vital será seguir mejorando, para sus entrenadores es una buena oportunidad de mostrar a sus futbolistas rumbo a lo que viene para cada uno.

Estos dos equipos se volverán a ver las caras tras 13 años, ya que su último duelo fue en World Football Challenge el 26 de julio de 2009 en Estados Unidos. En aquel choque Fanco Di Santo y Florent Malouda le dieron la victoria 2-0 a los Blues.

Hora y Canal América vs Chelsea

El juego entre América vs Chelsea se estará disputando en punto de las 9:00 pm del centro de México, así como a las 7:00 pm del Pacífico y 10:00 pm del Este en los Estados Unidos. Otros horarios son:

Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador: 8:00 pm

Colombia, Panamá, Perú y Ecuador: 9:00 pm

Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela: 10:00 pm

Argentina, Uruguay y Brasil: 11:00 pm

Reino Unido: 3:00 am (domingo)

España, Alemania, Francia, Italia y Países Bajos: 4:00 am (domingo)

La transmisión del partido Chelsea vs América en VIVO para la televisión será en exclusiva por el canal Nue9ve en TV Abierta para México y por TUDN para México y Estados Unidos. Por internet podrán seguir la transmisión online en la app de Vix para México y Estados Unidos, así como por la app del Chelsea FC para el Reino Unido y el resto del mundo.

América vs Chelsea en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos que saldrán decididos a llevarse el triunfo. En los pronósticos los Blues son favoritos por su mayor jerarquía y calidad, sin embargo las Águilas se sentirán como en casa y con el apoyo de la afición intentarán dar la sorpresa. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. América vs Chelsea.

