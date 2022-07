Amistosos

El América compitió de buena manera, pero la calidad individual del Chelsea fue mayor para el 2-1 en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

El partido arrancó de manera muy pareja, Chelsea buscaba tomar las riendas, pero el América competía al tú por tú, al 29 Kai Havertz fallaba frente el arco, al 32 Memo Ochoa salió de cambio por Óscar Jiménez, después de 45 minutos teníamos un duelo muy intenso para un 0-0 parcial. Para el segundo tiempo Chelsea dominaba totalmente las acciones y al 54 en una jugada muy fortuita Timo Werner logró poner al frente a Chelsea, no se veía por donde pueda reaccionar el América, pero al 59 un increíble autogol de Reece James puso el 1-1, tras eso los Blues mantenían el dominio, Christian Pulisic fallaba un cabezazo totalmente solo, al 79 las Águilas respondieron con un mano a mano de Román Martínez que no alcanzó a definir, en la recta final los Ingleses dominaron, pero no llegaba el gol de la ventaja, hasta que al 83 Mason Mount sacó bombazo desde fuera del área para el 1-2 final.

Así, el América inició su gira por Estados Unidos con derrota, pero tendrá que reponerse rápido ya que el miércoles se medirá al Manchester City en el NRG Stadium, ese mismo día los Blues se medirán al Charlotte FC. América 1-2 Chelsea.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles América vs Chelsea 1-2 Amistoso Internacional 2022

