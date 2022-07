Pantera Rodríguez vs Brian Ortega EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver UFC on ABC 2022

UFC

Creo que sería inapropiado etiquetar a Brian Ortega y Yair Rodríguez como una pelea de contendientes #1, pero llamarlo eliminatoria del título parece justo. Afirmo que, como creo, Ortega necesitaría otra victoria para asegurar otra oportunidad ante Alexander Volkanovski. Sí, su lucha fue increíble, una contienda que me encantaría que volviera a suceder. Pero hay tantos candidatos en el peso pluma que no están muy lejos de presentarle a Volkanovski un nuevo desafío, que no parece probable que una victoria para Ortega le otorgue otra oportunidad por el cinturón. Rodríguez es una de esas caras nuevas que a UFC le encantaría enfrentarse a Volkanovski. Por lo tanto, si Rodríguez pierde ante Ortega, queda eliminado de la pelea por título por el momento. Pero si Rodríguez vence a Ortega, espere que supere a Josh Emmett. Por supuesto, vencer a Ortega no es tarea fácil. Después de todo, Ortega solo ha sufrido derrotas en peleas por el título.

Hora y Canal Yair Rodríguez vs Brian Ortega

Sede: UBS Arena City, Elmont, New York, Estados Unidos

Hora: 7:00 pm PT / 10:00 pm ET en Estados Unidos. 8:00 pm de Centroamérica. 9:00 pm de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:00 pm de Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela. 11:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay.

Canal: Fox Sports en México. ESPN en Sudamérica. ABC en Estados Unidos.

Pantera Rodríguez vs Brian Ortega en VIVO

Si bien Max Holloway no ha dicho nada sobre su futuro después de caer ante Volkanovski por tercera vez, hay muchas especulaciones de que podría ascender a la división de peso ligero. Por lo tanto, se podría argumentar que Ortega y Rodríguez califican como los pesos pluma más emocionantes en la lista de UFC en la actualidad. Y, sin embargo, parece que su pelea no ha recibido la publicidad que se merece.

Independientemente, la mayoría estaría de acuerdo en que Rodríguez se encuentra entre los peleadores más agradables estéticamente en cualquier división. El nativo mexicano es absolutamente intrépido en términos de su llamativa selección. Los ataques voladores y giratorios son una parte habitual de su arsenal. La otra parte inusual del arsenal de Rodríguez es su inclinación por usar patadas para preparar golpes, lo que demuestra cuán dependiente es Rodríguez de sus patadas. Si bien su técnica no es tan limpia como la de Stephen Thompson, fluye con la misma naturalidad que cualquiera cuando lanza sus patadas, ya sea giratorias, voladoras o tradicionales.

Su boxeo puede ser la parte más subestimada del juego de Rodríguez. En los momentos en que se vio obligado a ponerse de pie e intercambiar, Rodríguez se mantuvo firme. Por supuesto, defenderse no es lo mismo que ganar, pero hacerlo contra gente como Holloway es impresionante. Algunos pueden decir que estaba perdiendo ante Korean Zombie antes de golpearlo con un codazo extraño, una evaluación con la que estoy de acuerdo, pero esa fue una pelea cerrada. De todos modos, eso es solo si no está atacando desde el exterior. Rodríguez no es exactamente el atacante más disciplinado, pero su longitud y creatividad ponen nerviosos a sus oponentes, negando cualquier problema de disciplina que Rodríguez pueda tener.

Lo que no está en duda es cuál es la mayor debilidad de Rodríguez: su lucha libre. Todos los que han seguido de cerca su carrera recuerdan que Frankie Edgar lo atacó en la lona y le dio a Rodríguez la primera derrota de su carrera. De acuerdo, eso fue hace cinco años, y Rodríguez ha logrado algunos avances, pero ese todavía parece ser el camino más claro hacia la victoria. Eso tiene que ser una noticia fantástica para Ortega. Si bien el estadounidense no es un gran luchador en el sentido tradicional, es posible que ni siquiera sea un buen luchador según los estándares de UFC, tiene tanta confianza en su lucha que está más que feliz de ponerse en guardia si la pelea llega a la lona. . Puede que no haya nadie con una guillotina más apretada que Ortega. Puede que Volkanovski no lo haya aprovechado, pero cómo no lo hizo sigue siendo uno de los grandes misterios de la vida.

Si bien todos se apresuran a cantar alabanzas a la destreza de sumisión de Ortega, merecidamente, su inteligencia no parece recibir suficiente atención. A medida que progresó en su carrera en UFC, se volvió más hábil, encontrando formas de poner a su oponente en situaciones peligrosas más rápido de lo que lo hizo inicialmente. Que lo haya hecho contra una competencia cada vez más difícil es un verdadero testimonio. Ortega tenía una racha de cuatro victorias consecutivas obtenidas por detención en el tercer asalto, perdiendo la pelea hasta esas detenciones. A partir de ahí, obtuvo un paro en la segunda ronda de Cub Swanson, seguido de un paro en la primera ronda de Edgar. Ortega sabe en qué es bueno y encuentra formas de dirigir la lucha en esa dirección. Que haya mejorado como delantero solo le ha facilitado mucho más dirigir al rival hacia donde él quiere.

Nada de eso importaría si Ortega no tuviera una cantidad significativa de durabilidad. Mientras que Holloway lo detuvo en su competencia, soportó una de las peores palizas que se han visto dentro de una jaula… y no se dio por vencido. El doctor llamó a la pelea. Demostró el ser humano de Ortega, pero también muestra que no se da por vencido en él. Mientras respire, Ortega encontrará la manera de detener a su oponente. Dada la creatividad y la ventaja atlética de Rodríguez, tendrá una ventaja considerable allí, no puedo dejar de pensar que no sería el primero en poner a dormir a Ortega. Independientemente de eso, las probabilidades favorecen a Ortega para llevar la pelea a la lona en algún momento, haciendo que Rodríguez toque o duerma la siesta.

Pick: Ortega por sumisión en Round 2

Last modified: julio 16, 2022

Etiquetas: Brian Ortega