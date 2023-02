[Vídeo Repetición] Pantera Rodríguez vence por Sumisión a Josh Emmett en el UFC 284

UFC

Con el campeón de peso pluma, Alexander Volkanovski, persiguiendo su legado de artes marciales mixtas (MMA) 10 libras hacia arriba en el evento principal de pago por visión (PPV) de UFC 284, dependía de los contendientes mejor clasificados de 145 libras, Yair Rodríguez y Josh Emmett, para mantener la división dentro del RAC Arena en Perth, Australia.

El ganador no solo capturaría la corona interina de peso pluma de UFC, sino que también desafiaría a Volkanovski a finales de este año para unificar los cinturones. Y, cuando el polvo se asentó, fue la deslumbrante creatividad y la velocidad de Rodríguez lo que fue demasiado difícil de manejar para Emmett, quien hizo tapping con un estrangulamiento triangular en la segunda ronda.

La pelea, que estaba programada para cinco asaltos de cinco minutos, comenzó con Emmett flotando a la distancia, buscando una oportunidad para explotar. Yair le devolvió el golpe con una sólida patada frontal por el medio, seguida de una patada baja mientras Emmett buscaba ponerse en marcha. Yair enterró una patada en su canasta de pan, lo que a Emmett no le gustó… para nada. Yair continuó lanzando patadas altas y luego de regreso a las piernas, mientras Emmett comenzaba a perseguir al peleador mexicano. Más de dos minutos después de la pelea, Emmett finalmente conectó un buen gancho de derecha arriba, pero no pareció desconcertar a Yair. A mitad del round, Emmett continuó persiguiéndolo, mientras Yair se veía increíblemente suave. Emmett finalmente cerró la distancia con 90 segundos restantes en la ronda y derribó a Yair con un buen tiro. Yair parecía estar bien, contento de jugar jiu-jitsu mientras Emmett intentaba soltar un poco de ground and pound desde el control lateral. Buen codazo desde abajo cuando Emmett hizo la transición a la guardia completa. Sin embargo, al Pantera le fue bien y ciertamente pareció ganar el primer cuadro.

El vientre de Emmett estaba rojo por todas las patadas, abriendo la acción con una dulce combinación arriba. Yair respondió con sus manos y piernas, perforando a Emmett con poderosas patadas en el torso ablandado. Emmett cerró la distancia un minuto después de la ronda y trató de levantarlo y tirarlo a lo largo de la jaula, pero Yair se defendió bien y giró hacia el centro de la jaula. Codazo loco de pie y varias patadas en las piernas de Yair mientras Emmett bajaba la cabeza y comenzaba a balancearse y golpear. Emmett alcanza con sus golpes tratando de ponerse a tiro a la mitad de la segunda estrofa, con Yair anotando con una rodilla voladora con dos minutos para el final. Emmett usó su impulso para volver a colocarse encima de Yair, pero estaba mortalmente de espaldas: codos y puños de martillo mientras Emmett intentaba aterrizar algo. Yair arrojó un triángulo de su espalda y Emmett realmente no reaccionó, continuó lanzando puños de martillo a ciegas. Eso le dio tiempo a Yair para bloquear la sumisión y forzar un toque.

POR SUMISIÓN‼️ @panteraufc 🇲🇽 es el nuevo campeón interino de los pesos pluma #UFC284



"VIVA MÉXICO" 👏 pic.twitter.com/P09qEybFoG — UFC Español (@UFCEspanol) February 12, 2023

Qué actuación tan increíble la de Yair Rodríguez. Es realmente uno de los golpeadores más habilidosos en la lista de UFC y será un placer absoluto verlo compartir una jaula con Volkanovski.

Esperemos que pueda permanecer activo… y asombroso.

