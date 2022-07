Liga MX Torneo Apertura 2022

Foto: @Chivas

Chivas y León no se hicieron daño firmando un empate 0-0 en el arranque de la jornada 4 del Torneo Apertura 2022 en el Akron.

El partido arrancó de manera cerrada, ambos buscaban tomar las riendas pero no había claridad, fue hasta el 26 cuando Alexis Vega parecía poner al frente a las Chivas con un tremendo bombazo, pero que fue anulado de manera polémica por el VAR, cuando parecía que al descanso no había más, al 45+2 un penal sobre Chicote Calderón se convertía en una nueva oportunidad para el Rebaño Sagrado, sin embargo Cota detenía el disparo del Chicote. Para el segundo tiempo el duelo se mantenía cerrado, ninguno lograba hacer daño, las cosas se complicaron para Chivas al 63 cuando Luis Olivas se fue expulsado por una plancha sobre Joel Campbell, el León buscó aprovechar el hombre de más, pero finalmente el gol del triunfo no llegó a ningún arco.

Con este empate Chivas sumó su tercer punto, mientras León se colocó con 6 unidades. El Guadalajara se medirá a la Juventus el viernes en un duelo amistoso, mientras los Esmeraldas recibirán al Toluca el próximo martes en la jornada 5 de la Liga MX. Chivas 0-0 León.

[Vídeo] Resultado y Resumen Chivas vs León 0-0 Jornada 4 Torneo Apertura 2022

